Alles muss raus in der Schmiede in Geisingen. Da steht aber nicht ein Räumungsverkauf nach einem knappen halben Jahr Öffnung an, sondern so lautete das Motto des unterhaltsamen Abends von Holger Stoffler in seinem neuen "Wohnzimmer" an der Geisinger Hauptstraße, der Schmiede, inszenierte und damit das Geisinger Kulturangebot bereicherte.

Die Räumlichkeit der Schmiede war proppevoll, als Holger Stoffler als Alleinunterhalter sein Programm bot. Er hat unter dem Motto „Alles muss raus“ für ein kurzweiliges Kabarettprogramm gesorgt, das aber dennoch rund zwei Stunden dauerte. Mit Marimbaphon, Gitarre, Klavier und Orgel begleitete er sich selbst mit seinen selbst komponierten Liedern und Texten, dazwischen verblüffte so mancher Zaubertrick, und wenn er auch keiner war, aber die Idee dahinter war genauso gut, wie ein echter Zaubertrick und sorgte für Gelächter.

Da Holger Stoffler für einige seiner Tricks auch Mitwirkende benötigte, hatte er hier alle Mühe Erwachsene zu finden, denn etliche Kinder, die dabei waren, wollten natürlich immer auf der Bühne stehen. Und seine Lieder erinnerten in manchen Dingen an Reinhard Mey. Alles muss raus, da ging es auch einmal an die hohe Politik, Schlag auf Schlag mit Liedern, die auch zeitkritische und nachdenkliche Inhalte hatten.

Eigene Kompositionen präsentierte Stoffler, beispielsweise „wie kann ich Dir Leuchtturm sein“, oder "Schatten an der Wand", „das Leben ist ein stetiges Tun, das Leben ist mein Tacheles, es bringt einem um“. Und dazwischen auch der tiefsinnige Satz: "Da wo kein W-Lan, da leben wir nicht mit der Anmerkung kein Wunder, dass in der Hauptstraße so wenige los ist“. Kleinkunst in Vollendung bot Holger Stoffler an diesem Abend und erhielt dafür viel verdienten Beifall.

Die nächsten kulturellen Termine in der Schmiede stehen auch schon fest. Am Donnerstag, 8. November, wird Stadtmusikdirektor Rudolf Barth über seine Alpenüberquerung im letzten Jahr von Triest nach Ventimiglia unter dem Motto „Via Alpina“ berichten. Beginn ist um 19 Uhr.

