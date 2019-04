Zehn Jahre hat der Baumstamm gehalten, nun wurde er durch einen Basaltfindling ersetzt. Ein Ersatz für die Ewigkeit könnte man sagen. Gemeint ist das Bildstöckle am Donauradweg oberhalb der Geisinger Mühle. Vor einem Jahrzehnt erhielten die Montagsmänner von Geisingen eine Madonna geschenkt, und man überlegte sich damals, wo man diese aufstellt. In Gutmadingen wurde seinerzeit eine schöne Trauftanne gefällt, die dann geschält, angestrichen und ausgehöhlt wurde. Dort fand die Madonna einen Platz, eingefasst wurde das Blumenbeet davor mit Basaltsteinen, die es ja im Bereich Nordosten des Wartenbergs in großen Mengen immer wieder gibt.

"Nach zehn Jahren war der Baumstamm faul, der Zahn der Zeit nagte daran", informiert Hubert Kreuzer von den Montagsmännern. Landwirt Karl-Willi Schmid hat auf einigen Äckern am Nordosthang des Wartenberges einen großen Findling ausgegraben. Mit solchen Steinen wurden in früheren Jahrhunderten Stadtmauern oder auch Häuser gebaut. Dieser große Findling gefiel auch den Montagsmännern als neue Heimat für die Madonna.

Doch von Hand aus einem Basalt eine Öffnung heraus zu meißeln, ist eine schweißtreibende und kaum durchführbare Aktion. Da es in Geisingen die Firma Rolf Haberer gibt, die sich darauf spezialisiert hat, die härtesten Baumaterialien zu zersägen, wurde man bei ihm fündig. Er hat in den Basaltstein eine neue Nische für die Madonna gesägt. Jetzt wurde der Findling beim Radweg aufgestellt, und die Madonna hat einen neuen Platz. Davor ist ein Teil des Steines mit einer Tafel versehen worden, auf der steht: "Vulkanstein vom Wartenberg – wie viel Schönheit empfängt das Herz durch die Augen“.

Natürlich war für das Aufstellen des Steines und auch für die Gestaltung des Platzes maschinelle Hilfe mit einem Radlader erforderlich. Die Heimat für die Madonna ist für die Ewigkeit, der Platz davor wird von den Montagsmännern aber im Laufe des Jahres immer wieder neu mit Blumen bepflanzt und diese werden auch laufend gegossen und gepflegt.