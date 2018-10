von Franz Dreyer

Die Wortmeldungen der Bürger erstreckten sich bei der Bürgerversammlung auf ein breites Themenfeld. Ein zentraler Punkt bildete die Zukunft des denkmalgeschützten Pfarr- und Rathauses mit seinen beträchtlichen Baumängeln. Zu hören war: „Das Rathaus ist ein Wahrzeichen und Aushängeschild und damit ein Denkmal für Aulfingen. Es wurde jedoch vernachlässigt.“ Bei einem Verkauf wird die Gefahr gesehen, dass ein Schandfleck entsteht. Ortsvorsteher Uwe Fröhlin beruhigte die Gemüter dahingehend, dass bisher noch nichts beschlossen sei, jedoch eine schwierige Entscheidung anstehe, da hohe Sanierungskosten auch im Zusammenhang mit den Nutzungsmöglichkeiten zu sehen sind. "Der Ortschaftsrat wird sich mit der Thematik befassen, sobald das Gutachten über den Gebäudewert vorliegt", sagte Fröhlin. Angesprochen wurden auch der schlechte Zustand der Feldwege, die Aufgaben des neu eingerichteten Stadtbauamtes sowie Lärmbeeinträchtigungen durch den Jugendclub. Gefordert wird eine Straßenleuchte beim Festhallenparkplatz.

In der gut besuchten Bürgerversammlung zog Ortsvorsteher Uwe Fröhlin eine positive Bilanz über die vergangenen zwei Jahre. In diesem Zeitabschnitt seit der letzten Versammlung konnte eine beachtliche Zahl von Vorhaben und Projekten realisiert werden. Hierzu zählt auch die Ausweisung und Erschließung des großes Interesse findenden Neubaugebietes Roosgarten. Fröhlin geht davon aus, dass die nächste Herbstprobe der Feuerwehr mit dem neuen Löschfahrzeug erfolgen kann. Die Sanierung der Friedhofsmauer ist so gut wie abgeschlossen.

Nach dem Ausblick sind für Aulfingen weitere ambitionierte Projekte in der Vorbereitung. Hierzu zählt auch die Neugestaltung des Festhallenvorplatzes. Ein erster Entwurf liegt bereits vor. Es besteht jedoch noch Klärungsbedarf, auch was Fördermittel anbelangt. Der Termin für die 1250-Jahr-Feier, in die sich auch die Vereine einbringen, steht bereits fest. Gefeiert wird vom 10. bis 12. Juli 2020.

"Ab dem 2. November erfolgt für vier Wochen eine Verkehrsumleitung über die Landesstraße 185. In der Zeit werden in der Ortsdurchfahrt beide Radarsäulen aktiv sein", informierte Fröhlin, nachdem die Kontrollen auf Initiative des Ortsvorstehers in jüngster Zeit eh verstärkt wurden.

Forstrevierleiter Hartmut Bertsche gab einen detaillierten Bericht über die Forstwirtschaft. Er informierte nicht nur über die Auswirkung von Sturm und Trockenheit, sondern informierte auch über den Holzmarkt.

