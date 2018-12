Kinder spielen gerne Fußball, machen Musik, haben dann aber noch weitere Hobbys in ihrer Freizeit. Und wer Fußball spielt, bringt auch mal Medaillen nach Hause. Es gibt viele Hobbys, die keine Massen von Jugendlichen, aber auch Erwachsenen hinter sich haben. Ganz anders in Geisingen: Vater und Sohn, in diesem Fall Martin und Marius Bertsche, haben nicht alltägliche Hobbys, mit denen sie Medaillen und Plaketten am laufenden Band einheimsen. Beide sind erfolgreiche Vogelzüchter, der elfjährige Marius Bertsche wurde in diesem Jahr Bundesjugendsieger. Sein Vater Martin hat das Hobby Vogelzucht schon seit seinem 16. Lebensjahr. Eigentlich hat er damit in diesem Jahr sein 25. Züchterjubiläum. Die beiden züchten Diamanttäubchen, Zwergwachteln und Kanarienvögel. Bei der Bundesschau in Kassel hat Martin Bertsche keinen Preis gewonnen, dafür wurde er bei der Landesschau in diesem Jahr Landesgruppensieger mit den Farbkanaren.

.Wie kommt man zur Vogelzucht? „Wir hatten zuhause immer Tiere, Hund, Katze, Hasen, Geflügel", sagt der 41-jährige Braumeister Martin Bertsche. Da lag es irgendwann nahe, auch mit der Vogelzucht zu beginnen. Martin Bertsche ist schon von Anfang zu einem bundesweit bekannten Züchter der Farbkanarienvögel geworden. Auf Landesschauen holt er regelmäßig Preise, seien es Landespreise oder Landesgruppenpreise. Gerade mit den Kanaren, die in den Farbschlägen rot-schwarz auch als Exoten bezeichnet werden, ist Martin Bertsche seit über zwei Jahrzehnten ein erfolgreicher Züchter. Mitglied sind er und sein Sohn Marius beim Vogelzuchtverein in Trossingen. Ab und zu werden auch Geflügelschauen mit den Vögeln besucht und belegt, nicht nur reine Vogelausstellungen.

Erfolgreiche Geisinger Vogelzüchter: Vater Martin Bertsche mit Sohn Marius bei den Volieren, rechts die Voliere der Diamanttäubchen sowie Zwergwachteln, dahinter sind die Kanaren. Marius hält ein Diamanttäubchen in den Händen.Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

.Und der erfolgreiche Jungzüchter? Was liegt nahe, mit Papa zu den Volieren zu gehen und die Tiere zu füttern, den Nachwuchs aufzupäppeln und mit zu erleben, wie aus einem kleinen Ei nach einer gewissen Brutzeit wunderschöne Tiere werden. Schon etliche Jahre ist er dabei, seit dem achten Lebensjahr hat er eine eigene Züchternummer. Und die ist bundesweit zu finden. Er wurde in diesem Jahr Landessieger, Landesjugendsieger und Landesgruppensieger, und bei der Bundesausstellung in Kassel Bundesjugendsieger. Marius züchtet die Diamanttäubchen sowie die Chinesischen Zwergwachteln. Vögel zu züchten ist das eine Hobby, das andere Schlagzeug und Fußball. Der Schrank mit den Pokalen ist im Zimmer von Marius Bertsche übervoll, und die Schleifen, die er noch gewonnen hat, benötigen inzwischen auch schon einige Quadratmeter Wandfläche. .Wann beginnt die Zucht? "Das derzeitige Wetter spüren die Vögel, sie beginnen bereits ihre Gesänge", betont Martin Bertsche. Im Frühjahr, etwa ab März, werden die Kanaren aus den Volieren genommen und in Brutkäfige umgesetzt. Nach der Brut und Aufzucht werden dann die Tiere selektiert, mit denen die Ausstellungen besucht werden. Die Kanaren legen vier bis sechs Eier, die Diamanttäubchen etwa zwei, die Chinesischen Zwergwachteln deutlich mehr. 60 bis 70 Jungtiere werden es mindestens, sie finden aber bei Vogelfreunden guten Absatz. Keine Angst, es landet keines dieser Tiere in gebratener Form auf einem Teller. Während die Zwergwachteln und die Diamanttäubchen in einer Voliere zuhause sind, gehört eine andere den Kanaren.