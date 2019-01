Bald steht die fünfte Jahreszeit vor der Tür und darauf freuen sich auch die kleinen Narren. Die Narrenzünfte und Vereine binden immer mehr die Kinder in das fasnächtliche Brauchtum ein. Auch Kinder, die nicht die Fasnet buchstäblich mit der Muttermilch aufgesogen haben. Dazu zählen kurz vor der eigentlichen Fasnet die Besuche der Narren in den Kindergärten und den Schulen, aber auch schon im Vorfeld andere Termine. Da werden die Brauchtumstänze mit dem Kindern einstudiert, oder aber wie es die Narrenzunft Kirchen-Hausen seit einigen Jahren praktiziert, Fasnetworkshops. Es gibt offensichtlich genügend Trommeln für den Nachwuchs, um die Fasnet am Schmotzigen Donnerstag anzutrommeln, denn beim neuerlichen Workshop hatte kein Kind Interesse, Trommeln herzustellen. Die Narrenzunft hatte, vertreten durch Mitglieder der Latschari und Hexengruppe, genügend Rohmaterial besorgt.

Hemdglonkerhemden werden beim Fasnetworkshop in Kirchen-Hausen bemalt. Leonhard Villringer, Anna Wehinger, Maria Gebauer und Emma Villringer (von links) beim Bemalen, Hexenmeister Florian Rapp und Latscharimutter Judith Gebauer helfen und begutachten die Shirts. Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Mobiles: Mit dem Basteln von närrischen Mobiles haben sich die kleineren Kinder intensiv beschäftigt. Zuerst einen kleinen Besen, filigran und diffizil, daran werden dann einige Latscharis und Hexen angebracht. Das Ganze muss natürlich auch mit einem Zottel, wie man ihn von den Latscharis kennt, dekoriert werden. Die Bilder wurden zuvor gedruckt und mussten noch ausgeschnitten werden. Da half auch manche erwachsene Hexe begeistert mit, allen voran Oberhexe Florian Rapp.

Video: Paul Haug

T-Shirts: Wer Shirts anmalen wollte, war bei Latscharimutter Judith Gebauer gut aufgehoben. Sie hatte Malvorlagen dabei, die auf die Shirts übertragen wurden, je nach Wunsch der Kinder ein Latschari oder eine Hexe. Und nun galt es, das Ganze auch mit wasserfesten Farben anzumalen. "Denn beim Fasnetantrommeln kann es schneien oder auch regnen, und auch beim Regen sollte eine Hexe oder ein Latschari noch als solcher erkennbar sein", sagte die Latscharimutter. Auch das ist eine filigarane Arbeit für die kleinen Kinderhände. Judith Gebauer mischte immer wieder neue Farben für die Narrengesichter und richtete die Pinsel neu. Zunftmeister Christoph Moriz war mit dabei und freute sich über das Interesse der Kinder, der Schneefall hat aber wohl den einen oder anderen kleinen Narr davon abgehalten, zum Workshop zu kommen. „Die sind vermutlich Schlittenfahren oder haben die Trommeln und Besen noch vom letzten Jahr“, meinte Moriz.

Video: Paul Haug

Tanzproben: Am Schmotzigen Donnerstag werden die jungen Akteure mit Trommeln und Shirts auf jeden Fall dabei sein. Vorher finden noch gemeinsame Tanzproben der kleinen Hexen und Latscharis statt, die dann beim Kinderprogramm nach dem Umzug am Fasnetmontag in der Kirchtalhalle aufgeführt werden. Der Brauchtumstanz der Kirchen-Hausener Narren ist ein gemeinsamer Tanz von Hexen und Latscharis. Die kunstvollen Mobiles der Kinder dürften wohl kaum draußen hängen, sondern zieren Wohn- oder Kinderzimmer.

Pläne für Narrentreffen: Noch einiges an Vorlaufzeit für die Planungen hat die Narrenzunft Latschari 1911 Kirchen-Hausen für das nächste Narrentreffen, das bekanntlich vom 4. bis 6. Februar 2022 im Geisinger Ortsteil stattfinden soll. Es ist eines der beiden Treffen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, die Kirchen-Hausener Zunft feiert dann ihr 111-jähriges Bestehen. Der Ablauf des Narrentreffens ist ähnlich geplant wie beim Treffen zum 100-jährigen Bestehen der Latscharis, von Freitag bis Sonntag. Mit Brauchtumsabend, Kinderumzug, Nachtumzug, Narrenmesse und Umzug am Sonntag als Höhepunkt will man gebührend feiern. Geplant ist auch, anlässlich des 111-jährigen Bestehens eine Jubiläumsausstellung zu organisieren, die dann am 6. Januar bereits eröffnet wird. Die Feierlichkeiten sollen in der Halle und in Zelten neben der Halle stattfinden, was die Räumlichkeiten betrifft.