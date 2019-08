Dabei wird er dieses Mal vom Geisinger Chor begleitet, denn seit dieser vorübergehend keinen Dirigenten hat, proben und treten die benachbarten Kirchenchöre gemeinsam auf – sowohl am Sonntag in Gutmadingen als auch zwei Wochen später, am 15. September, beim Heilig-Kreuz-Fest in Geisingen.

Kapelle steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Festes steht die kleine feine Marienkapelle, die früher ein bekannter Marienwallfahrtsort war. Von einer Wallfahrt im schweizerischen Einsiedeln brachten Mitglieder der Maria Trostbruderschaft eine Kopie der dortigen schwarzen Madonna mit, für die 1762 die Maria Trostkapelle als exakte Nachbildung der Gnadenkapelle aus Einsiedeln nördlich der heutigen Pfarrkirche erbaut wurde.

Mit dem Bau des Gotteshauses blühte auch eine Wallfahrtsbewegung auf, die jedoch schon 1803 im Rahmen der Aufklärung beendet wurde. Dennoch feiern die Gutmadinger bis heute ihr Bruderschaftsfest, das immer am Sonntag nach den Todestag des heiligen Augustinus am 28. August sowie seiner Mutter Monika am 27. August gefeiert wird.

Festgottesdienst und Lichterprozession

Am kommenden Sonntag, 1. September, ist es wieder soweit. Allerdings bietet das Gotteshaus neben den Zelebranten nur wenigen Gläubigen Platz, weshalb die Segensgebete zum Schluss des Gottesdienstes und am Abend bei der Lichterprozession mittels Lautsprechern zu den Gläubigen übertragen werden, die sich vor der Kapelle versammeln.

Der Festgottesdienst beginnt um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad und wird vom Musikverein Harmonie sowie den verstärkten Kirchenchor gestaltet. Der Gottedienst steht unter der Leitung von Pfarrer Michael Gehrke, da sein Kollege Adolf Buhl derzeit im Urlaub ist. Am Abend um 19.30 Uhr findet außerdem eine Andacht in der Pfarrkirche mit anschließender Lichterprozession zur Kapelle statt.

Im vergangen Jahr hatte die Gemeinde ein Doppeljubiläum gefeiert: der Kirchenchor feierte seinen 275. Geburtstag und die Gründung der Brüderschaft jährte sich zum 300. Mal.