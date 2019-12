Gleich zweimal füllte sich die Geisinger Stadthalle am Sonntag beim Konzert der Stadtmusik. Am Nachmittag mit dem Kinderkonzert, bei dem ausschließlich „Peter und der Wolf“ gespielt wurde und am Abend mit dem vollen Konzertprogramm. Auch dort stand „Peter und der Wolf“ im Mittelpunkt des ansprechenden Programms. Aus der ganzen Region kamen am Nachmittag zum Kinderkonzert Eltern mit ihren Kindern, um sowohl dem Erzähler, aber auch der Musik zuzuhören.

Über 250 Kinder und Eltern lauschten der Geschichte des kleinen Jungen Peter. Stadtmusikdirektor Rudolf Barth mischte sich unter die Kinder und erläuterte die Figuren. Und jede Person oder jedes Tier wurde von einem Instrument musikalisch dargestellt. Auf die Frage, wer denn einmal Dirigent werden möchte, meldeten sich wenige, die kleine Milena traute sich jedoch und durfte gleich mal das ganze Orchester kurz dirigieren. Sie machte große Augen, als 70 Musiker spielten und sie mit dem Dirigentenstab die Leitung übernahm.

Einen weiteren Glanzpunkt in der Reihe der Konzerte setzt die Geisinger Stadtmusik in der Geisinger Stadthalle mit ihrem Herbstkonzert unter der Leitung von Dirigent Rudolf Barth, der seit 20 Jahren die Stadtmusik leitet. | Bild: Paul Haug

Anschaulich erzählt Stefan Kalt die spannende Geschichte des Märchens, wie sich einige Figuren zanken und beschimpfen und wie geschickt Peter es gelingt, seine Freunde vor dem bösen Wolf zu warnen und ihn schließlich einzufangen. Gebannt lauschen die Kinder dem Märchenerzähler und der dazu spielenden Orchestermusik in einer Bearbeitung von Sam Daniels. Mitreißend, wuchtig und temperamentvoll „begleitet“ das Orchester am Ende der Geschichte den Triumphzug bei der Abführung des Wolfes in den Zoo. Tragisch endete die Ente, die vom Wolf verschlungen wurde.

Stadtmusikdirektor Rudolf Barth inmitten der Kinderschar bei der Erläuterung von Peter und der Wolf. | Bild: Paul Haug

Am Abend füllte sich die Stadthalle erneut mit Besuchern wiederum aus der ganzen Region. Bürgermeister Martin Numberger begrüßte zum ersten Mal bei einem Konzert der Stadtmusik die Besucher, ehe die Musiker mit einem mitreißenden Meisterwerk des russischen Komponisten Sergei Prokofiev, dem March opus 99 das Konzert eröffneten. Der gleiche Komponist schrieb das Hauptstück „Peter und der Wolf“, das bereits am Mittag die Kinder mit ihren Eltern in den Bann zog. Es ist nicht nur ein Stück für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Denn die Musik fordert die Akteure, und auch Erzähler Stefan Kalt war gefordert, seine sprachlichen Einsätze mussten genauso passen wie die Einsätze des Orchesters. Und das natürlich mit vielen Solis und Kadenzen, je nachdem, welches Tier oder welche Person gerade an der Reihe war. Der Opa als brummiger Mann vom Bass und Fagot, oder der böse Wolf von Posaunen und Horn.

Alle zehn Sätze der „Miniatures Brasileiras“ von Hudson Nogueira spielte die Kapelle dann anschließend. Kurze Sätze, die von den Stilrichtungen bunt gemischt waren in Anlehnung an die brasilianische Volksmusik, die aber auch viele Einflüsse der europäischen Entdecker sowie dem afro-portugiesischem Raum hatten. Stehend gespendeten Applaus erhielten Rudolf Barth und seine Musiker für dieses gelungene Stück.

Mit dem mitreißenden „Danzón No 2“ des mexikanischen Komponisten Arturo Marquez wollte sich die Stadtmusik eigentlich verabschieden, als Zugaben spielten sie den zehnten Satz der „Miniatures Brasileiras“ sowie „Mambo“ aus der Westside-Story von Leonhard Bernstein, was die Musiker nochmals zur Höchstleistung anstachelte.