von Hiltrud vom Tännlehau

Ausruhen nach vielen Stunden auf den Beinen: Die Geisinger Hexen sind in diesen Tagen vor der Fasnet schon viel unterwegs. Egal ob Narrentreffen, Brauchtumspflege in Schulen und Kindergärten oder der Verkauf der Hexenpost in den Straßen und an den Haustüren – die Fabelwesen haben einfach jede Menge zu tun, bevor es am Schmotzigen Dunnschtig so richtig los geht. Eine kleine Rast wird da gerne einmal auch auf einer Bank eingelegt und dann geht es weiter mit dem Verkauf der von vielen mit Spannung erwarteten Hexenpost.