Die Geisinger Hauptstraße ist flächenmäßig die größte Vereinsbaustelle der Region. Noch bis zum morgigen Freitag wird geschraubt, montiert und Material für Festlauben sowie deren Ausstattung herbeigefahren. Der Grund ist das 22. Geisinger Straßenfest, das am Freitagabend, 12. Juli, um 18 Uhr mit dem Einzug der Festwirte startet und bis zum Sonntagabend andauert.

Schon seit Dienstagabend ist die Hauptstraße gesperrt, die ersten Vereine begannen bereits am Montag mit dem Aufbau wie die Gutmadinger Harmonie mit ihrem Bergwerkstollen. Am Dienstag begannen dann die Vereine mit den großen Festlauben mit dem Aufbau, die Verkaufsstände und kleineren Lauben und Buden werden ab Mittwoch und Donnerstag aufgebaut. Sperrung und Umleitungen sind die Geisinger inzwischen durch die Donaubrückensperrung gewohnt.

Geisingen Was beim 22. Straßenfest in Geisingen alles geboten wird Das könnte Sie auch interessieren

Festbesucher aus Richtung Donaueschingen sollten, sofern sie keine Mehrlänge in Kauf nehmen wollen, die Zufahrt über die Gemeindeverbindungsstraße Drei Lärchen nehmen.

In Geisingen selbst wird der Verkehr durch die Sperrung der Hauptstraße in Richtung Osten über die Donaustraße umgeleitet, in Richtung Westen über die Karl-Hall-Straße an der Stadthalle vorbei, der Krankenhausstraße und von dort aus über die Stadtgrabenstraße zum Kreisverkehr West. Parkplätze sind auf dem Espen, im Bereich der Stadthalle, der Firma Pajunk, am Abend und am Sonntag auch beim Edeka-Markt Milkau sowie im Gewerbegebiet Kleine Breite, beim Bahnhof sowie im südlichen Bereich beim Penny-Markt am Sonntag und am Abend.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Halteverbotsschilder dringend zu beachten sind, damit Rettungsfahrzeuge eine freie Zufahrt haben. Parken in diesen Bereichen wird auch polizeilich überwacht. In und von den Stadtteilen fährt auch ein Bus, der außerhalb des Linienverkehrs als Rufbus unterwegs ist und eine Stunde vor Fahrtantritt bestellt werden muss. Die Haltestelle für den Shuttlebus ist beim Pflegeheim, dort ist auch ein Fahrplan angebracht.