Absturzsicherung bei der Feuerwehr, was bedeutet das? Innerhalb der Gesamtwehr Geisingen haben die Abteilungen Kirchen-Hausen und Geisingen sowohl das Material, als auch die Ausbildung einiger Aktiver für den Bereich Absturzsicherung. Dies hat mit Höhenrettung nichts zu tun, sondern dient nur der Eigensicherung der Feuerwehrangehörigen bei entsprechenden Einsätzen in luftiger Höhe. Da gibt es in Fachkreisen auch die Bezeichnung „Dachballett“, wenn Einsatzkräfte auf Dächern ohne Sicherung tätig sind.

Immer wieder proben sowohl die Kirchen-Hausener, als auch die Geisinger Feuerwehrmänner den Bereich Absturzsicherung, immer wieder aber auch gemeinsam. Dazu eignen sich nicht nur Baukräne, sondern auch Hochregallager. Das einzige dieser Art hat die Firma Pajunk Medizintechnik in ihrem Neubau im Gewerbegebiet Danuvia 81. Und genau dort wurde nunmehr wieder einmal gemeinsam geprobt.

Wo sonst Roboter unterwegs sind, übt die Feuerwehr: Im Hochregallager der Geisinger Medizintechnikfirma Pajunkt trainiert die Feuerwehr Kirchen-Hausen die Absturzsicherung in einem Hochregal, vorne unten Kommandant Thomas Volk. | Bild: Paul Haug

Was macht die Feuerwehr bei der Firma Pajunk? Die Produktionshallen sind leer, während der Produktion sind solche Übungen unmöglich, denn die computergesteuerten Stapler sind unterwegs und transportieren Schachteln und Behälter, Sicherheitsschranken sind überall. Einige Feuerwehrangehörige aus Kirchen-Hausen und Geisingen haben in den letzten Jahren die Kurse für Absturzsicherung absolviert. Jeweils einen Grundkurs, dem dann ein sogenannter Aufbaukurs folgte. Danach muss noch die Ausrüstung beschafft werden, beide Wehren haben jeweils zwei Sätze.

„Es macht Sinn, nicht nur einzeln, sondern gemeinsam zu üben, bei Einsätzen ist man meist ohnehin gemeinsam dabei“, betont der Geisinbger Abteilungs- und Gesamtkommandant Karl Cech. "Die Absturzsicherung hat mit Höhenrettung nichts zu tun, hierfür sind andere Gerätschaften und Ausbildungen erforderlich", so Cech weiter. "Bei der Feuerwehr ist das Wissen um die Grundlagen der Absturzsicherung aber trotzdem ein sehr wichtiger Ausbildungsinhalt und sollte regelmäßig geübt werden", informiert Cech.

Jede Einsatzkraft kann in die Situation kommen, lose Gegenstände sichern zu müssen, eine Person in der Höhe zu sichern, oder diese gesichert herunter zu begleiten. Der Gerätesatz Absturzsicherung ist darauf ausgelegt, Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen durchzuführen oder auch um die Erstversorgung von verletzten Personen in entsprechenden Lagen zu ermöglichen. Dies können Dächer sein, Hochregallager, ein Kranführer in einer Notlage, oder auch Situationen in tiefen (Bau-)Gruben. Schon in der Grundausbildung wird den Feuerwehrangehörigen der erste Schritt der Sicherung beigebracht, nämlich der mit einer Sicherungsleine, wenn man auf einer Leiter arbeitet.

Der Gerätesatz Absturzsicherung ist eher vergleichbar mit den vielen Gurten und Sicherungen einer Hochgebirgsausrüstung von Extremkletterern. Auch ein Helm gehört dazu. Denn bei dem Aufgabenbereich der Feuerwehren, Menschen und Sachwerte zu retten, gilt vor allem auch die Sicherheit der Einsatzkräfte sicherzustellen. "Bislang wurde erst zweimal gemeinsam geprobt, im letzten Jahr an einem Baukran der Firma Elsäßer Betonindustrie in Kirchen-Hausen und nun im Hochregallager der Firma Pajunk", betont Cech. "Weitere gemeinsame Sonderproben Absturzsicherung sind jedoch notwendig", ergänzt Cech.