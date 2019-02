Einen Fasnet-Workshop mit künstlerischer Anleitung und Begleitung, das bot Holger Stoffler in der Schmiede, dem neuen Geisinger Kulturtreff, an. Sandra Friedrich stellte sich zur Verfügung, die möglichen Plätze in der Schmiede für die kleinen Künstler waren auch bald ausgebucht und belegt. Zuvor galt es für Daniela und Holger Stoffler den Boden abzudecken sowie einige Artikel von Anbietern beiseite zu räumen. Inmitten von einem Gewusel von Kindern war Sandra Friedrich, die für ihre vielseitigen künstlerischen Fähigkeiten weit über Geisingen hinaus bekannt ist. Sie hatte viele Ausmalbilder vorbereitet und sie bastelte mit den Kindern tolle Masken. Jedes Kind bastelte nach seinem individuellen Wunsch, für Sandra Friedrich war kein Wunsch unerfüllbar. Aus- und anmalen mussten die Kinder aber selbst, wobei sie hier natürlich auch helfend beiseitestand. Die Schmiede wurde so zu einer großen Malwerkstatt, am Ende waren die Masken fertig und auch größtenteils trocken. Und alle Kinder nahmen ihre Ausmalbilder von Hansele, Hexe oder Gretele mit nach Hause. Das war der Auftakt zur Fasnet in der Schmiede.

Hommage an altes Gasthaus

Am kommenden Sonntag, 24. Februar, lädt Holger Stoffler als Akteur unter dem Motto „Relativ durch Raum und Zeit ein". Eine nachdenkliche Reise, mit Liedern, allerlei Spitzfindigkeiten, aber auch Gedichten und Zaubereien. Beginn ist um 18 Uhr.

Und am Fasnachtsmontagabend hat der "Kranz" wieder geöffnet, gemeint ist die Schmiede. Hier war jahrhundertelang die Gaststätte "Kranz" untergebracht, ehe dort dann das Elektrogeschäft Türke die Räumlichkeiten bezog, danach war in den Räumlichkeiten einige Jahre das Optikergeschäft Augenblick angesiedelt, eine Zeit lang auch zusammen mit der Postagentur.

Vor einem Jahr war in den geschichtsträchtigen Räumlichkeiten die Jubiläumsausstellung "160 Jahre Narrenzunft" zu sehen und im Juli eröffneten Holger und Daniela Stoffler die Schmiede als Kleinkunstraum. An Fastnacht ist es dann wieder, wenn auch nur für einen Tag, der "Kranz".