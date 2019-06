Spannend wird es, wie sich die Stadt Geisingen in den nächsten Jahren weiter entwickeln wird, gerade im Bezug auf die Politik für die jüngsten Bürger in der Kernstadt und ihren Stadtteilen. So nimmt das Betreuungsangebot für Kinder in der Kommunalpolitik auch einen entsprechend hohen Stellenwert ein. Für den neuen Gemeinderat und den neuen Bürgermeister, der am Sonntag, 30. Juni, gewählt wird, sicher keine leichte Aufgabe.

Der SÜDKURIER hat die beiden Bürgermeisterkandidaten Thomas Braun (50 Jahre, selbstständiger Dienstleister rund um Haus und Hof aus Kirchen-Hausen) und Martin Numberger (36 Jahre, Jurist aus Überlingen) im Vorfeld der Wahl gebeten, ihre Sichtweise und Pläne für die Kinderbetreuung in Geisingen und den Stadtteilen in einem vorgegebenen Umfang zu skizzieren.

Geisingen ist zwar in der glücklichen Lage, neben Kindergärten in Gutmadingen, Kirchen-Hausen, Leipferdingen und Aulfingen über gleich zwei Kindergärten in der Kernstadt zu verfügen, doch genau hier besteht längerfristig Handlungsbedarf.

In Sachen Geisinger Kindergarten-Standort gibt es bekanntliche verschiedene Meinungen. So gibt es beispielsweise Befürworter für den Neubau eines Kindergartens auf dem Schulgelände, die gegen eine weitere Aufteilung des Kindergartenbetriebes an den Standorten Schule und Alte Gerbe sind. Der Kindergarten Am Stadtgraben, der momentan für drei Gruppen vergrößert und saniert wird, sollte nach Meinung einzelner Fraktionen erhalten bleiben. Überlegungen sollten auch angestellt werden, ob sich die Alte Gerbe weiter als Kindergartenstandort eignet.

Das Angebot weiter ausbauen

Zur Zukunft der Kindergärten und der Kinderbetreuung in Geisingen und den Stadtteilen betont Thomas Braun:

Thomas Braun | Bild: Stephan Rieger

Bestmögliche Förderung: Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen sie bestmöglich fördern und dies beginnt schon im Kindergartenalter. Dazu bedarf es in Geisingen eines Ausbaus der verschiedenen bereits vorhandenen Kinderbetreuungsangebote. Dieser Ausbau darf nicht begrenzt werden durch die bisherigen, gegebenen Verhältnisse. Der zukunftsfähige Ausbau dieser Angebote muss sich vielmehr an den heutigen und künftigen Bedürfnissen und Interessen von Eltern und Kindern orientieren. Bedarfsgerecht und flexibel sollte dieser Ausbau erfolgen. Und in enger Abstimmung mit den Betroffenen, also den Eltern. Diese gilt es in regelmäßigen Abständen zu befragen, um deren Bedarf für die Kinderbetreuung in Geisingen und seinen Stadtteilen zu ermitteln.

Ein Gesamtkonzept fehlt

Martin Numberger sagt zur Zukunft der Kindergärten und Kinderbetreuung in Geisingen und den Stadtteilen:

Martin Numberger | Bild: Stephan Rieger

Wichtigste Einrichtungen: Die Kindergärten und Schulen gehören für mich zu den wichtigsten Einrichtungen einer Stadt. Hier werden für unsere Kinder die Grundlagen ihrer weiteren schulischen und beruflichen Ausbildung gelegt. Junge Familien erwarten zu Recht von ihrer Gemeinde eine gesicherte Kinderbetreuung und eine solide Schulbildung. Die Zukunft dieser Bildungseinrichtungen entscheidet somit auch über die Zukunft und Weiterentwicklung Geisingens. Aus diesen Gründen genießt dieser Bereich für mich eine sehr hohe Priorität für Geisingens Zukunftsfragen. Aktuell ist der Status in diesem Bereich nicht befriedigend.

