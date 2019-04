"Notfalls findet die Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges von Kirchen-Hausen erst im neuen Jahr statt", dies betonte Kommandant Thomas Volk vor fast genau sieben Monaten, als die Feuerwehr das neue Fahrzeug in Ulm abholte. Man wollte die Einweihung nicht im Winter durchführen.

Nun ist es aber soweit, am kommenden Wochenende wird das Fahrzeug offiziell an die Abteilungswehr Kirchen-Hausen übegeben und erhält seine offizielle Taufe. Terminschwierigkeiten gab es schon seit der Ausschreibung. Die erste wurde im Februar 2017 aufgehoben, im März 2017 wurde der Auftrag aufgrund einer erneuten Ausschreibung dann erteilt. Das alte Tragkraftspritzenfahrzeug der Kirchen-Hausener Wehr brannte aufgrund eines Kurzschlusses bekanntlich aus, die Wehr erhielt dann als Übergang ein gebrauchtes Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). Dann war lange offen, ob das neue Fahrzeug noch im Herbst 2018 ausgeliefert wird oder nicht, letztlich klappte dies dann Ende September.

Nach zahlreichen Proben der Wehr mit den neuen Fahrzeug konnte dieses offiziell von Kommandant Thomas Volk als einsatzbereit gemeldet werden. Es geht ja um mehr bei einem Feuerwehrfahrzeug, als es nur fahren zu können. Alle Wehrmänner müssen wissen, an welcher Stelle welche Geräte verstaut sind. Die Atemschutzgeräteträger ziehen die Atemschutzgeräte während der Fahrt zum Einsatz im Fahrzeug an, auch dies muss geübt werden. Das neue Fahrzeug ist ein sogenanntes MLF, ein mittleres Löschfahrzeug, das einen Löschwassertank hat. Im neuen Fahrzeug sind zahlreiche Geräte aus dem bisherigen alten Fahrzeug untergebracht, aber auch neue Gerätschaften als Ergänzung. Rund 180 000 Euro kostet das neue Fahrzeug, für das es eine Fachförderung des Landes mit etwas über 40 000 Euro gab und einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 60 000 Euro.

Die offizielle Weihe und Übergabe findet am Freitag, 26. April, um 19 Uhr bei der Kirchtalhalle statt, am Sonntag, 28. April, ist dann großes Fest in der Halle geplant. Ab zehn Uhr ist Frühschoppen, ab elf Uhr spielt der Musikverein Kirchen-Hausen zur Unterhaltung, die Wehr serviert Mittagessen, sowie am Nachmittag Kaffee und Kuchen und um 14 Uhr zeigt die Feuerwehr Geisingen einen technischen Hilfe-Einsatz im Rahmen einer Schauübung.