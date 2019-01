Mehr als deutlich fällt die Kritik der CDU-Fraktion im Geisinger Gemeinderat am jüngsten Vorstoß der Wählervereinigung Aktive Bürger aus. Stadtrat Andreas Heidel (Aktive Bürger) hatte bei einer Sitzung des Stadtparlaments im November letzten Jahres zunächst mündlich einen Antrag formuliert, demzufolge die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Alte Gerbe um ein Jahr auf 2020 verschoben werden soll und die dadurch gewonnene Zeit zu nutzen, um vom Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit verworfene Überlegungen für einen zentralen Kindergartenstandort auf dem Schulgelände wieder aufzugreifen.

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER bezogen jetzt CDU-Fraktionssprecher Hubert Seger sowie die beiden CDU-Stadträte Thomas Uhrig und Waltraud Müller-Franke Stellung zu dem Vorstoß der Aktiven Bürger. Der mittlerweile offenbar auch schriftlich bei der Stadtverwaltung vorliegende Antrag sei, so der Tenor der Kritik, weder unter konzeptionellen, noch unter finanziellen, städtebaulichen und kommunalpolitischen Nachhaltigkeitsaspekten tragfähig.

Neubaukosten

Ziehe man für eine seriöse Kostenberechnung die Orientierungswerte für die Investitionskosten beim Neubau eines Kindergartens heran, die der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) erarbeitet hat, würde ein neuer Kindergarten in Geisingen unter Berücksichtigung der erforderlichen Kapazität und der Anforderungen an die Ausstattung mit mindestens 4,5 Millionen Euro zu Buche schlagen, rechnete CDU-Stadtrat Thomas Uhrig vor. Nicht berücksichtigt seien bei dieser Rechnung eventuell anfallende Grundstücks- und Erschließungskosten sowie konjunkturell bedingte Kostensteigerungen. „Diese Aspekte mit ins Kalkül gezogen, würden sich die Neubaukosten schnell im Bereich von sechs Millionen Euro einpendeln“, stellte Uhrig fest. Insofern seien die „von interessierter Seite“ immer wieder in Umlauf gebrachten, angeblichen Kindergarten-Neubaukosten von zwei Millionen Euro unrealistisch niedrig und völlig aus der Luft gegriffen, betonte Thomas Uhrig.