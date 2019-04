von Franz Dreyer

Ein großes Ereignis wirft bei der Guggenmusik Undersibbersi seine Schatten voraus: Die Vereinigung wird im kommenden Jahr 30 Jahre alt. Wie Vorsitzender Uwe Schey in der Jahreshauptversammlung informierte, wird der Geburtstag am 17. und 18. Januar 2020 gefeiert. An den zwei Tagen lässt man es so richtig krachen. Mit der Planung und den Festvorbereitung sind die Verantwortlichen intensiv beschäftigt. „19 Guggenmusiken werden unsere Gäste sein", informierte Uwe Schey weiter. Aus dem Anlass werden sich die Leipferdinger Guggis in einem neuen Häs präsentieren.

Nach dem bisher möglichen weiteren Ausblick wird am 18. Mai der Familientag der Guggenmusik Undersibbersi stattfinden. Am 28. September beginnen die Proben, gefolgt von einem Probenwochenende am 21. und 22. Dezember.

Keine Veränderungen gab es bei den anstehenden Wahlen. Einstimmig bestätigt wurden Uwe Schey als erster Vorsitzender, Schriftführer Tobias Hinz, zweiter Kassierer Florian Gruber, Ausschussmitglied Janik Wimmer und Kassenprüfer Armin Mahler.

Die Berichte des Vorsitzenden Schey und von Schriftführer Tobias Hinz verdeutlichten, dass sich die Guggis mit 47 Aktiven auf Erfolgskurs befinden. Es konnte ein erfolgreiches Jahr mit einigen Höhepunkten bilanziert werden. Hierzu zählten die Teilnahme am Eurokarneval in Triest und der Gugtopia, ein Megaevent, mit steigenden Besucher- und Umsatzzahlen. Auch die Kameradschaft hat einen hohen Stellenwert, wie sich aus den ins Detail gehenden, teils amüsanten Ausführungen des Schriftführers ergab.

Kassiererin Bettina Heizmann meinte in ihrem Kassenbericht: "Wir setzen ganz schön was um“. Auf die neun Auftritte bereitet man sich in 17 Proben vor. Mit einem Probenbesuch von 77 Prozent zeigte sich Dirigent Andreas Fluck zufrieden. Die Teilnahm an Auftritten hielt er für steigerungsfähig. Für Vorschläge zur Erweiterung des Repertoires ist der Dirigent offen. Von sieben neuen Anwärtern gibt es bereits Anmeldungen.

Für elf Jahre konnte Steffen Biehl und für 20 Jahre Horst Müller bei der Versammlung geehrt werden. Für seine Verdienste während 25 Jahren wurde Norbert Hafen zum Ehrenguggen ernannt. Namens der Ortsverwaltung wünschte Ortschaftsrätin Susanne Weh dem tollen, gut zusammenpassenden Team weiterhin viel Erfolg.