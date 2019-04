Der Frühling kommt langsam aber sicher, an manchen Tagen mehr an anderen weniger. Die Winterpause ist auch am Mehrgenerationenplatz in Gutmadingen zu Ende. Mehr und mehr nimmt der Platz Gestalt an, die Möblierung mit Bänken, Tischen oder Brücken wird Zug um Zug aufgebaut. Schon seit einigen Wochen wird das hergerichtete Holz von Stefan Bensel in der Ortsmitte mehrfach gestrichen. Jüngst fand wieder eine weitere konzertierte Aktion der ehrenamtlichen Helfer statt, die sich für den einzigen Mehrgenerationenplatz in der Region Geisingen engagieren. Da wurde gebohrt, geschraubt, gesägt und mit Hochdruckreiniger gearbeitet, überall aber buchstäblich mit Hochdruck.

Von hier aus kann man dann künftig dem Wasserlauf zusehen. Reinhard Weber ist beim Montieren der Unterkonstruktion. Sorgen bereit noch der grüne Algenbewuchs, der auf dem Bild bereits zu sehen ist. | Bild: Paul Haug

Das Wasser, das vom Kirchenbach kommt, plätschert bereits durch das Bächlein auf dem neuen Platz. Wie man das bereits auftretende Problem mit der Algenbildung in den Griff bekommt, darüber macht man sich noch Gedanken.

Im Bereich des Wassertretbeckens wurde noch ein Handlauf angebracht, der verzinkt ist, dann mit entsprechender Farbe noch zusätzlich geschützt wurde.

Hier kann man sich dann einmal auf dem Mehrgenerationenplatz in Gutmadingen ausruhen, Raimund Deutsch (vorne) und Matthias Huber bohren Dübellöcher in die Steine für die künftigen Bänke. | Bild: Paul Haug

Der Platz ist nach wie vor wieder eingezäunt, damit das Gras wachsen kann. An einigen Stellen wurde nochmals nachgesät. Der Platz ist inzwischen auch mit Leuchten versehen, die Lampen wurden montiert und an die elektrische Versorgung angeschlossen. Damit will man natürlich auch verhindern, dass dort im Schutze der Dunkelheit irgendwelche Gelage stattfinden. Es ist ein Spielplatz, ein Begegnungsplatz von Alt und Jung und kein Festplatz.

Überall wird am Gutmadinger Mehrgenerationenplatz von den freiwilligen Helfern gearbeitet, vorne August Hornung und Jürgen Weber, die mit weiteren Helfern die Beleuchtung installieren und anschließen. | Bild: Paul Haug

Das Einweihungsfest rückt immer näher, gut fünf Wochen sind es noch, dann wird der Platz den Gutmadingern am Sonntag, 19. Mai, feierlich übergeben und eingeweiht. Es wird ein Fest für alle, und der Erlös der Veranstaltung soll der Kirchenrenovierung zugutekommen. Beginn des Festes ist um elf Uhr mit der offiziellen Übergabe auf dem Platz. Das Fest werden wieder wie bei der Einweihung des sanierten Gemeinschaftshauses die Bläserjugenden der beiden Musikvereine gemeinsam umrahmen. Nach diesem offiziellen Teil findet ein öffentliches Fest ab 12 Uhr statt. Die Kramer-Freunde stellen hierfür Pavillons zur Verfügung, die Bewirtung übernehmen Mitglieder des Ortschaftsrates zusammen mit Mitgliedern des Pfarrgemeindeteams. Entsprechende gemeinsame Sitzungen von Mitglieder der beiden Gremien haben bereits stattgefunden.

Gutmadingen Wann der Gutmadinger Mehrgenerationenplatz feierlich übergeben wird Das könnte Sie auch interessieren

"Sollte das Wetter schlecht sein, ist geplant, die Bewirtung in die ehemalige Pausenhalle zu verlegen", wie Ortsvorsteher Norbert Weber in einer Ortschaftsratsitzung erläuterte. Man ist dann doch näher am Platz, als wenn man die Veranstaltung ins Gemeinschaftshaus verlegt.

Bereits am Vorabend der Einweihung, am Samstag, 18. Mai laden die Gässlihuper zum Jubiläums- und Benefizabend ins Gemeinschaftshaus ein, auch der Erlös dieser Veranstaltung geht an die Pfarrgemeinde für die Kirchenrenovierung. Die Gässlihuper spielen am Sonntagnachmittag zur Unterhaltung auf. Geplant ist auch ein Auftritt des Kindergartens am Nachmittag.