Der Musikverein Harmonie begann die Reihe von Frühjahrskonzerten der Musikvereine in der Region Geisingen. Im vollbesetzten Gemeinschaftshaus spielten die Akteure zusammen mit dem Gastverein aus Bachheim und zeigten dem Publikum eindrucksvoll, was sie in den letzten Monaten in den wöchentlichen Proben einstudiert haben. Die Dirigenten Alexander Mayer von der Harmonie und Ralf Thoma vom Musikverein Bachheim hatten dabei eine bunte Auswahl an Blasmusikkompositionen ausgewählt. Die Harmonie stellte ihr Konzert unter das Motto „eine musikalische Reise von England nach Amerika“. Heidrun Münzer und Bettina Weber führten durch das Programm, passend mit entsprechendem Outfit oder Accessoires der jeweiligen Länder. Beim Start in Schottland natürlich mit einem Schottenrock.

Musikalisch begann die Harmonie mit den Lichtblicken „Rays of Hope“ von Kurt Gäble. Ein sehr ausdrucksstarkes, emotionales Hauptthema symbolisiert die Hoffnung. Von Schottland ging es dann nach Arizona, musikalisch mit der "Ouverture on an Indian Folk Melody", ein Stück mit wechselnden Stimmungen. Mit dem Medley von Eiji Suzuki über den Film "Enchanted verwünscht" ging die Reise nach Florida, hier forderte der Dirigent aber seine Musiker intensiv. Das Medeley enthielt zahlreiche Titel aus dem Musicalfilm. Auf nach Kuba, Willy Fransen komponierte einen musikalischen Reisebericht, den die Musiker locker und beschwingt servierten. Danach folgte ein weiteres Highlight, die „Children off the Amazonas“ von Mario Bürki.

Zurück von der Weltreise, mit einem Medley mit Hits der 80er Jahre, leiteten die Musiker zu den Ehrungen. Geehrt wurden die passiven Mitglieder Christian Keller, Rainer Glunk und Claus Limberger für 30-jährige Mitgliedschaft, Marina Huber wurde als aktives Mitglied verabschiedet und erhielt zudem wie Markus Willmann die Ehrennadel des Vereins für 15-jährige Mitgliedschaft. Jürgen Münzer wurde vom Verein und vom Verband, von letzterem vom Vizepräsident Walter Hengstler, für 40-jährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet. Münzer ist seit 2011 Mitglied des Vorstandsteams und hatte zuvor schon zahlreiche Positionen inne, vom Vorsitzenden der Bläserjugend, Kassierer und Vorsitzenden. Zum Ehrenmitglied wurde Karl Glunk ernannt, der mit dem Konzert nach 55 Jahren seine aktive Laufbahn beendet. Auch er hatte viele Funktionen inne, darunter acht Jahre Vorsitzender, Regisseur und Spieler bei den Theateraufführungen, Mitglied der Gässlihuper und Baaremer Dorfmusikanten.