von Franz Dreyer

Es ist 17.40 Uhr am Donnerstagabend. Sirenengeheul stört in Aulfingen die Feierabendstimmung. Rauch kommt aus einem Gebäude in der Aitrachstraße. Feuerwehrmänner eilen zum Gerätehaus und rücken mit dem neuen Löschfahrzeug aus. Doch die Beunruhigung legt sich – Abteilungskommandant Norbert Amma hatte zu einer unangekündigten Alarmübung gerufen, bei der das neue Fahrzeug seine Feuertaufe bestens bestanden hat.

Nach dem vorgegebenen Szenario hat sich infolge eines technischen Defekts an der Elektrik in dem Holzlager des Anwesens ein Brand entwickelt, mit einer extremen Verrauchung im Gebäude. Personen sind im Holzlager eingeschlossen. Sie rufen beim Eintreffen der Wehr um Hilfe. Zudem besteht die Gefahr, dass der Brand auf den Wohnteil sowie das Nachbargebäude übergreift. Nach dem Eintreffen am Einsatzort ging es Schlag auf Schlag: Sofort wurde zur Brandbekämpfung vom nächsten Hydrant ein Innenangriff eingeleitet. Bereits zehn Minuten nach dem Alarm hieß es „Wasser marsch“. Unterdessen erfolgte nach Unterbrechung der Stromspannung die Menschenrettung unter Einsatz von Atemschutz. Parallel wurde eine weitere Löschwasserversorgung von der Aitrach aufgebaut.

In der Manöverkritik konnte somit Abteilungskommandant Amma eine positive Bilanz ziehen. Erstmals war das neue Löschfahrzeug, von dem die Wehr begeistert ist, und beim Herbstfest eingeweiht wird, realitätsnah eingesetzt. Es leistete gute Dienste. „Mit dem alten Fahrzeug hätten wir dies in der kurzen Zeit nicht bewältigen können“, so das Resümee des Kommandanten. Durch die Sonderproben ist die Wehr, wie die Übung zeigte, mit dem neuen Fahrzeug schon bestens vertraut.