Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Donaumusikanten Gutmadingen war, was den Konzertteil des Gastgebers betrifft, durchweg fenimin. Die Kapelle wird von Ines Hasenfratz dirigiert, der Verein hat mit Andrea Schlesiger die erste Frau als Ehrenmitglied und der musikalische Teil des Konzertes war eben auf Frauen bezogen. Auch ein nicht unerheblicher Teil der Aktiven, mehr als die Hälfte, sind Vertreter des weiblichen Geschlechts.

Wie Ines Hasenfratz betonte, sei sie beim letzten Konzert von den Damen im Orchester angesprochen worden, ob man denn nicht einmal Literatur von Komponistinnen spielen könnte, was sie gerne aufgegriffen habe, aber leider gebe es davon sehr wenig. Sie fand dann auch nur die Komposition „Mystery on Mena Mountain“, eine musikalische Legende der Ozark-Berge in Arkansas. Dafür waren aber die anderen Vorträge der Donaumusikanten vom Motto, Inhalt oder den Namen der Damenwelt gewidmet. Etwa zu Beginn der „Carmen Marsch“ von George Bizets gleichnamiger Oper. Die Donaumusikanten spielten ihn mit Motiven aus der Oper von Heinz Herrmannsdörfer.

Die musikalische Herausforderung des Abends war das Medley des Musicals „Elisabeth“, das Johann de Meij arrangiert hat. Das Musical beweist, wie sehr das Leben der Kaiserin von Österreich die Fantasie der Menschen auch heute noch zu beflügeln vermag – und spricht natürlich auch für die Qualität der Musik.

Konzertpartner war der Musikverein aus Hondingen, die Gastkapelle wartete im ersten Teil des Konzertes mit einem abwechslungsreichen Repertoire auf. Der Vizepräsident des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar und Bürgermeister, Walter Hengstler, konnte Julia Burger für 25-jährige Zugehörigkeit mit der Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusiker in Silber und Klaus Küster mit der großen goldenen Ehrennadel für 50-jähriges Musizieren ehren. Er wurde außerdem Ehrenmitglied des Verbandes.

Zum Ehrenmitglied wurde Andrea Schlesiger durch die Vorsitzende Susanne Kobe ernannt, die nach 41 Jahren ihre aktive Laufbahn beendet. Die Ehrennadel des Vereins erhielten Gloria Draxler, Anna-Maria Kobe und Anja Wullich, die seit zehn Jahren musizieren.