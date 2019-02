Die Planung zum umfassenden Umbau des Feuerwehrgerätehauses stand im Mittelpunkt der jüngsten Ortschaftsratssitzung. In dem sich neben dem Rathaus befindlichen Gebäude, das nach dem Brand des Vorgängergebäudes 1969 errichtet wurde, befinden sich neben den Räumlichkeiten für die Feuerwehr auch eine Unterstellmöglichkeit für Geräte zur Durchführung örtlicher Unterhaltungsmaßnahmen und Gegenstände von Vereinen. Darin untergebracht war auch das örtliche Schlachthaus, das jedoch längst aufgegeben wurde. Das Gebäude entspricht keineswegs mehr den heutigen Erfordernissen der Feuerwehr.

Abteilungskommandant Tobias Heizmann erläuterte in der Ortschaftsratssitzung im Detail die Planung und die vorgesehenen, auch mit den entsprechenden Stellen abgestimmte, grundlegende Umbaumaßnahmen.

Feuer bei der Feuerwehr

In der Brandchronik der Feuerwehr Leipferdingen ist zu lesen: „Am Karfreitag, 4. April 1969, ertönte gegen 15 Uhr die Sirene – Feueralarm. Es steht mitten im Ort das gemeindeeigene Anwesen mit angebautem Feuerwehrschuppen in hellen Flammen. Nur Dank zahlreicher Einsatzkräfte und großer Wassermengen konnten die angrenzenden Gebäude trotz starkem Südostwind abgeschirmt und gerettet werden“. In der Folge des Brandes wurde das heutige Feuerwehrmagazin errichtet. Leipferdingen wurde in seiner Geschichte immer wieder von Brandfällen heimgesucht. Am spektakulärsten war wohl der Brand der Kirche in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 1932. Das Feuer zerstörte die ganze Sakristei, der Turm brannte völlig aus. Auch ein großer Teil des Daches des Landhauses wurde durch das Feuer zerstört.