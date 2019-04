In den katholischen Gottesdiensten in der Region Geisingen werden am kommenden Sonntag, 14. April, die Palmen gesegnet. Zuvor haben geschickte Frauen die Palmen kunstvoll gebunden. Der Palmsonntag als sechster und letzter Sonntag der Fastenzeit steht für den Beginn der Karwoche. Der Palmsonntag wird in katholischen und in evangelischen Kirchen sowie anderen christlichen Glaubensgemeinschaften gefeiert. Die Palmprozession, die bereits im vierten beziehungsweise achten Jahrhundert überliefert ist, hat sich bis heute in den katholischen Kirchen erhalten.

Noch stehen sie in Reih und Glied, die bereits fertigen Palmen, die am Sonntag meist von Kindern in die Kirche getragen werden. | Bild: Paul Haug

Zwei Frauengemeinschaften, die von Geisingen und Kirchen-Hausen, haben in gemeinsamen Aktionen Palmen hergestellt. Die Frauen in Kirchen-Hausen binden den großen, rund vier Meter hohen Palmen, der in der Kirche und nach Ostern an der Friedhofsmauer steht. Gebunden wird dieser am Freitag, 12. April. Die Geisinger Frauengemeinschaft hat bereits knapp 40 Palmen mit einer Größe von etwa 1,5 Metern gebunden, und außerdem noch rund 35 Handsträuße hergestellt. In der gemeinsamen Aktion wurde ferner noch ein großer, ebenfalls rund vier Meter großer Palmen gebunden. "Während die Kirchen-Hausener Frauen für den Palmen Wachholderreisig verwenden, haben die Geisinger für die Hände angenehmeres Material, nämlich Buchs und Thuja", erklärt Roswitha Bertsche.