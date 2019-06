von Franz Dreyer

In die Rolle der Gastgeber schlüpfen die Mitglieder des Musikvereins Aulfinge vom 14. bis 17. Juni. An diesem Wochenende lockt wieder das beliebte Aulfinger Pfarrbuckfest. Mit der Veranstaltung, die als Gästemagnet gilt, setzt der Musikverein Aulfingen im jährlichen Veranstaltungsreigen wieder Akzente. Gefeiert wird wie gewohnt auf dem etwas erhöht gelegenen Pfarrbuck bei der Festhalle. Dieser weithin einmalige Festplatz, auf dem sich früher der Pfarrgarten befand, deshalb die Bezeichnung Pfarrbuck, zeichnet et sich durch eine herrliche Baumkulisse aus.

Zum Schutz gegen Niederschläge wird zudem ein überdimensionaler Schirm aufgespannt. Im Vorfeld hat das Team um die Vorsitzenden Daniel Biehler und Stefan Weiler, unterstützt von einer großen Zahl freiwilliger Helfer, viel geleistet, um das Fest, auf das schmucke Infotafeln an den Ortseingängen seit Wochen hinweisen, auf solide Beine zu stellen, damit auch die diesjährige Auflage wieder zu einem Erfolg werden kann.

Der obligatorische Bieranstich markiert am Freitag, 14. Juni, um 19 Uhr den Festauftakt. Zur Unterhaltung spielen die Stadtkapelle Fridingen an der Donau und der benachbarte Musikverein Polyhymnia Leipferdingen. Der Festsonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, gestaltet vom Musikverein Büsslingen. Ab 13 Uhr gibt es durchgehend Blasmusik mit der Gemeindemusikkapelle Immendingen und den Musikvereinen Friedingen im Hegau und Randegg.

Zum Festausklang folgt am Montag, 17. Juni, ab 17 Uhr das Handwerkervesper. Für gute Unterhaltung sorgt die Blaskapelle Schutzblech.

Für das leibliche Wohl ist an allen Festtagen bestens gesorgt. Auf dem Speisenplan des Musikvereins Aulfingen steht am Sonntag zum Mittagstisch eine besondere Spezialität ganz oben: Serviert wird pikante Rinderzunge. Über das gesamte Fest gibt es an der Bar Cocktails in verschiedenen Variationen.