Der erste Weihnachtsfeiertag in Gutmadingen ist Theatertag der „Harmonie“. Im Gemeinschaftshaus wurde das Theaterstück „Die Gedächtnislücke“ von Bernd Gombold aufgeführt. Die Amtsstube im Rathaus, in der Ortsvorsteher Franz Kübele (Florian Wolf ) residiert, steht im Mittelpunkt des Dreiakters. Sekretärin Hannelore (Ramona Jaensch) hat die Lage stets im Griff.

Geschwätzige Ladenbesitzerin

Die geschwätzige und stets neugierige Ladenbesitzerin Emma (Bianca Weber) hatte immer einen Flachmann in der Tasche, mit dem sie den schlitzohrigen Amtsdiener Sepp Schäufele (Patrick Scherer) bestach und von diesem allerlei Bären-Geschichten aufgebunden bekam. Alles wäre so schön im Dorf, käme nicht ab und zu die genervte und resolute Einwohnerin Ludwiga Silberstein (Daniela Glunk) mit ihrem unter dem Pantoffel stehenden Gatten Heinz-Harald (Markus Willmann) vorbei, um sich über Kirchenglocken, die Proben des Musikvereins oder einen krähenden Hahn zu beschweren. Franz Kübele gab ihr recht und wollte die Glocken samt Hahn und Musikverein verstummen lassen.

Doch er bekam den Klöppel der Glocke an den Kopf, dadurch eine Gehirnerschütterung und den Gedächtnisverlust. Des Ortsvorstehers Freund Anton (Simon Glunk), der Vorsitzender des Musikvereins wie auch des Kleintierzuchtvereins ist, legt sich wortgewandt mit seinem Freund an. Nach dem Gedächtnisverlust las Franz Kübele den Silbersteins die Leviten und stellte sich vor die geräuschverursachenden Glocken, Instrumente und den Hahn.

Nun gab die Sekretärin ein Inserat auf, in dem sie für den Amtsboten eine Frau suchte, allerdings aus Versehen mit dem Foto des Ortsvorstehers, was zu turbulenten Szenen auch mit dessen Ehefrau Helene Kübele (Marina Huber) führte. Da taucht auch noch der Professor Gottlieb Schippenstein (gekonnt gespielt von Manuel Draxler) auf, der so manches durcheinander bringt. Die Heiratskandidatin Rosalinde (Lea-Marie Vöckt) steigert das Durcheinander noch. Am Ende löst sich manche Verwicklung fast von selbst, doch das Gedächtnis kehrt zurück, und stellt die Spielszene fast auf Anfang, ginge dort nicht der Vorhang endgültig zu. Souffliert wurden die Spieler von Ingrid Hugel.