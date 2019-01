Am westlichen OrtseingangGeisingens vollzieht sich in den nächsten Wochen eine geschäftliche Veränderung. Sie wird aber mehr im organisatorischen Bereich stattfinden, lediglich in der Anzahl der ausgestellten Maschinen und Traktoren sowie in einem noch zu erstellenden Zaun ist die Veränderung sichtbar: Aus der Firma Bühler Technik GmbH wird künftig das Same-Deutz-Fahr-Zentrum Schwarzwald-Baar-Hegau.

Hinter der neuen Firma steht aber wieder der Geisinger Ingenieur Tilo Bühler, der Geschäftsführer der neuen Firma ist. In Kirchen-Hausen schließt dagegen das bisherige Same-Deutz-Fahr-Zentrum, dort werden künftig andere Marken vertrieben.

Branche im Wandel: Im Bereich Landmaschinen, seien es Schlepper oder auch Erntemaschinen, hat sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren eine Konzentration vollzogen. Nur noch wenige Großunternehmen blieben übrig, unter deren Dach sich jeweils mehrere Marken und Fabrikate verbergen. So kam auch die Veränderung in Kirchen-Hausen auf den Weg, sodass der Mehrheitsgesellschafter der dortigen Same-Deutz-Fahr-Niederlassung, die ZG in Karlsruhe, künftig andere Marken vertreibt. Same-Deutz-Fahr (SDF) hat einen hohen Marktanteil in Süddeutschland. Die Firma Bühler Technik hat bisher die Schleppermarke Case IH/Steyr vertrieben, künftig stehen dort Deutz, Same und Lamborghini-Schlepper.

Hier wird in den nächsten Wochen ein Zaun errichtet und der Platz mit Traktoren und Maschinen gefüllt. Die Firma Bühler wird zum neuen Sitz des SDF Zentrums. | Bild: Paul Haug

Areal erweitert: Tilo Bühler hat vor wenigen Wochen das Grundstück südöstlich seines bisherigen Areals erworben und die Fläche auf 6500 Quadratmetern erweitert. Den Kauf vollzog der 50-jährige Inhaber und Geschäftsführer, nachdem die neue Firmenstruktur und Veränderung in trockenen Tüchern war. SDF wollte in der Region, besser noch in der Raumschaft Geisingen bleiben, man hatte sowohl Neubaupläne, als dann auch Gespräche mit Tilo Bühler.

Tilo Bühler hat vor wenigen Wochen das Grundstück südöstlich seines bisherigen Areals erworben und die Fläche auf 6500 Quadratmetern erweitert. Den Kauf vollzog der 50-jährige Inhaber und Geschäftsführer, nachdem die neue Firmenstruktur und Veränderung in trockenen Tüchern war. SDF wollte in der Region, besser noch in der Raumschaft Geisingen bleiben, man hatte sowohl Neubaupläne, als dann auch Gespräche mit Tilo Bühler. Mehrere Gesellschafter: Das neue Vertriebszentrum der SDF-Produkte in Geisingen hat aber mehrere Gesellschafter. Mit dabei sind die Landtechnikunternehmen Rau im Brigachtal, Schöneberger (Steißlingen) und Engel (Stühlingen-Lausheim), sowie weitere Teilhaber.

Das neue Vertriebszentrum der SDF-Produkte in Geisingen hat aber mehrere Gesellschafter. Mit dabei sind die Landtechnikunternehmen Rau im Brigachtal, Schöneberger (Steißlingen) und Engel (Stühlingen-Lausheim), sowie weitere Teilhaber. Neue Arbeitsplätze: In den nächsten Wochen werden zahlreiche neue Schlepper angeliefert, außerdem Erntemaschinen der Firma Krone und weiteren Lieferanten. "Denen war es auch wichtig, in der Region einen leistungsstarken Partner zu haben“, sagt Tilo Bühler. Mit der Änderung der Firmenstruktur und des Firmennamens ändert sich auch die Zahl der Mitarbeiter. "Mehrere Mitarbeiter der SDF Organisation wechseln zur neuen Firma", informiert Tilo Bühler, "wir sind damit sehr gut mit qualifizierten Mitarbeitern aufgestellt“. Auf dem mehr oder weniger hart umkämpften Markt der Agrartechnik sieht er aber keine Probleme. „Ich gehe davon aus, dass uns die bisherigen Kunden treu bleiben und Kunden der SDF-Marken neu zu uns kommen“.

In den nächsten Wochen werden zahlreiche neue Schlepper angeliefert, außerdem Erntemaschinen der Firma Krone und weiteren Lieferanten. "Denen war es auch wichtig, in der Region einen leistungsstarken Partner zu haben“, sagt Tilo Bühler. Mit der Änderung der Firmenstruktur und des Firmennamens ändert sich auch die Zahl der Mitarbeiter. "Mehrere Mitarbeiter der SDF Organisation wechseln zur neuen Firma", informiert Tilo Bühler, "wir sind damit sehr gut mit qualifizierten Mitarbeitern aufgestellt“. Auf dem mehr oder weniger hart umkämpften Markt der Agrartechnik sieht er aber keine Probleme. „Ich gehe davon aus, dass uns die bisherigen Kunden treu bleiben und Kunden der SDF-Marken neu zu uns kommen“. Keine Fahrräder mehr: Das Fahrradgeschäft, bislang Bestandteil im Portfolio der Firma Bühler, gibt Tilo Bühler auf, die bisherigen Ausstellungsräume für die Fahrräder sind bereits zu Büros umgebaut worden. "Die bei uns gekauften Fahrräder reparieren wir aber nach wie vor", versichert Tilo Bühler. Da viele neue Maschinen und Traktoren teilweise auch mit leicht abnehmbaren Teilen ausgestellt und gelagert werden, sind wir gezwungen das Firmenareal einzuzäunen. "Der Zaun sollte schon montiert sein, wird aber erst in den nächsten Wochen errichtet", erklärt Bühler. Die Namensänderung in SDF Zentrum SHB wird in wenigen Wochen vollzogen sein. Dann kann der Betrieb auch rechtlich die Arbeit aufnehmen. Gearbeitet wird schon am kommenden Montag nach den Weihnachtsferien.