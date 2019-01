Vor viereinhalb Jahren war eigentlich Schluss mit einer Geisinger Band, die nicht nur Unterhaltungsmusik bot, sondern auch allerlei Klamauk und Spaß. Gemeint sind die Schoppäfätzer. Im Oktober 2014 gaben sie anlässlich des 20-jährigen Bestehens in der Geisinger Stadthalle ihr Abschiedskonzert. „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, war damals die Devise. Und die Kinder der Musiker traten zum Schluss auf, worauf sich manch einer die Frage stellte, ob es bald eine Nachwuchs- oder Nachfolgeband gibt.

Es ist aber offensichtlich immer noch schön bei den Schoppäfätzern. Immer wieder mal treffen sich die Musiker der ehemaligen Band spontan, was zeigt, dass man sich auch privat sehr gut verstand und versteht. "Dann kommt die eine oder andere Idee für einen Auftritt", wie Udo Heppler betont, ein solcher war vor wenigen Tagen in der Geisinger Schmiede. Die Schoppäfätzer traten wieder auf, humorvoll und lustig wie eh und je. In der Schmiede gab es "Most" – Musik ohne Strom. Da spielte man nicht nur Eigenkompositionen aus dem Repertoire Unterhaltungsmusik, sondern auch solche, für die Weihnachtslieder umgetextet wurden. Beim einen oder anderen Geburtstag treffen sich die acht ehemaligen Bandmitglieder und sind wieder eine Band. Man trinkt nach wie vor gerne einen Schoppen, die Musik dazu ist fetzig. Dem alten Namen sind sie treu geblieben.

"Ein anderes Konzert über die Weihnachtszeit" hieß der jüngste Auftritt. „Wir freuen uns, auch nur mit einer Probe vier Jahren nach der offiziellen Auflösung Musik zu machen“, sagte Udo Heppler im Namen der Schoppäfätzer. Die Besucher in der vollbesetzten Schmiede genossen den Auftritt, war es vor vier Jahren am schönsten, so war dies auch beim neuerlichen Auftritt so. 20 Jahre lang haben sich die Schoppäfätzer im Musikgeschäft behauptet, eine lange Zeit für die Freizeitmusiker, die in vielen Ländern auftraten, beim Klostertalfestival einmal 10 000 Besucher unterhielten und nun nicht weniger unterhaltsam in der Schmiede, wenn dort auch nur ein Bruchteil der Besucher Platz fand.