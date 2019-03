Musiklegenden trafen sich mottogetreu beim Kirchen-Hausener Zunftabend in der Kirchtalhalle am Sonntagabend. Ein durchgängig ansprechendes Programm vom ersten bis zum letzten Vorhang und es war erstaunlich, welche Ideen die Akteure umgesetzt haben. Allen voran Zunftmeister Christoph Moriz, der als "de Alt von Zunftmeisters Tante" in der Person von Rocker Heinz musikalisch durch das Programm führte. Melodien von Hits, textlich umgedichtet auf die jeweiligen Programmpunkte, erklangen. Da die Musikinstrumente der Musiker geschrumpft sind – beim Einmarsch und dem Brauchtumstanz funktionierten sie noch – gab es in diesem Jahr einen Auftritt mit anderen Instrumenten: Mit Röhren kamen die Narrenbomwhackers von der Musik und stimmten rhythmisch ein.

Der Allefänzige Haufen, seit Jahrzehnten die Gruppe um Elvira Elsässer, die den Zunftabend mit immer neuen Ideen bereichert, folgte mit der Hi/Hutparade. Viele Schlager und Hits gab es, zu jedem wurde der Hut neu geformt. Die Akteurinnen wussten auch in diesem Jahr wieder zu gefallen. Was Bohlen im Fernsehen, ist der Jugendclub in Kirchen-Hausen, hier suchte der Club den Superstar und wartete mit zahlreichen Künstlern auf, die bei der Jury mehr oder weniger gnadenlos durchfielen. Es war ein gelungener Programmpunkt des Jugendclubs.

Die Michael Jackson’s Thriller Zombies, dargestellt von den Latcharifrauen mit schaurigen Kostümen und Handlungen, aber perfekten Tänzen, erhalten beim Zunftabend in Kirchen-Hausen viel Applaus. | Bild: Paul Haug

Carola Haug, Romy Zürcher, Tanja Stihl und Silvia Münzer als Simply Green hatten die Lacher auf ihrer Seite. Carola Haug zuerst als Solistin, die in ihrer eigenen närrischen Frohnatur so einiges zu erzählen wusste, ehe dann das Quartett, unterstützt von zwei Musikern, noch gesanglich tätig wurde. Die ebenfalls schon bekannte Truppe der durstigen Männer durften auch in diesem Jahr nicht fehlen, sie wusste einiges aus den letzten 40 Jahren zu erzählen, besser gesagt zu besingen. Einzelne Situationen im Leben der letzten Jahrzehnte servierten sie gekonnt mit Ausschnitten aus Hits und Schlagern. "Der verpasste Zunftabend" mit vielen Stars hatten die Hexen und Latscharis bei ihrem gemeinsamen Auftritt im närrischen Gepäck. Schaurig und fetzig ging es bei den Michael Jackson’s Triller Zombies zu. Ein bunter Kostüm- und Handlungsmix mit fetzigen Hits und Tänzen servierten die Damen, die auch von einigen Männern unterstützt wurden. Nach dem Programm darf der Auftritt der Guggenmusik Kaputte 13 nicht fehlen, die jedoch in diesem Jahr krankheitsbedingt nicht in voller Personalstärke auftreten konnte, aber trotzdem für lautstarke Unterhaltung sorgte.