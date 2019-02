Das Projekt Skipping Hearts (springende Herzen) der deutschen Herzstiftung ist an der Geisinger Grundschule schon seit einigen Jahren ein beständiges Angebot. Vera Sulzmann aus Bräunlingen war jetzt die Workshopleiterin, sie stammt aus Geisingen. Sie vermittelte zwei Stunden lang Schülern der vierten Klasse das Programm mit Seilspringen, dem sogenannten Rope-Skipping. Zwei Stunden lang übte sie mit den Kindern, dann warteten die Akteure auf die Aufführung vor den Augen der anderen Schüler, vorwiegend der dritten Klassen.

Vera Sulzmann erläuterte den Schülern den Grund für das Programm: „Viele Schüler bewegen sich zu wenig und ernähren sich zudem noch falsch. Computer und Fernsehen sind oft die Freizeitbeschäftigung vieler Kinder, und sportlich betätigen sich in Vereinen immer weniger Kinder“, erklärte sie. Die Folge sei, dass viele Kinder, man gehe von jedem fünften aus, inzwischen übergewichtig seien. Deshalb bietet die Deutsche Herzstiftung dieses Präventionsprojekt an. Sulzmann appellierte an die Schüler, die Übungen im Sportunterricht, im Schulhof oder auch zuhause weiter zu machen.

Die erlernten Sprungübungen allein, zu zweit oder in der Gruppe, wurden dann vorgeführt. Lehrerin Marion Berger-Erbis betonte, dass man nun mit den anderen Schülern die Übungen im Sportunterricht weiter forcieren werde. Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich laut Sulzmann zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination.

Es fordert aber auch die Integration, auch von sozial schwächeren Schülern. Es war interessant zuzuschauen, mit welcher Begeisterung die Kinder bei den Übungen dabei waren, und blieb ein Seil einmal bei einem Sprung hängen, nahm man dies gelassen hin und wiederholte die Übung und den Sprung nochmals. Nach den Vorführungen der vierten Klasse durften sich dann die Drittklässler mit Sprungseilen in der Turnhalle betätigen, ehe es wieder zurück in den Unterricht ging. In den nächsten Sportstunden geht es wieder an die Seile.