von Thomas Schröter

Für den neuen Geisinger Bürgermeister Martin Numberger beginnt heute sein erster Arbeitstag. Den ersten Tag im Amt widmet der 36-jährige Jurist vorrangig den Mitarbeitern: „Heute geht es insbesondere um das gegenseitige Kennenlernen und das Abklopfen von Erwartungshaltungen. Wer ist der neue Bürgermeister, wie ‚tickt‘ er und welche Erwartungen hat er an seine Mitarbeiter? Und umgekehrt: Welche Erwartungen haben die Mitarbeiter an mich? Für viele ist es der erste ‚Chefwechsel‘ im Rathaus, das ist natürlich mit einer gewissen Spannung für uns alle verbunden“, erklärte Martin Numberger im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Geisingen Warum es in Geisingen erstmals vier Schultes-Vertreter gibt Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem gelte es, die aktuell prioritären Themen derzeit zu besprechen und zu klären. Er habe seit seiner Wahl bereits Gespräche mit den Amtsleitern geführt, die es jetzt im Kreise aller Mitarbeiter zu vertiefen gelte. Zudem seien in den letzten Tagen und Wochen aus Reihen der Einwohner neue Fragestellungen und Themen an ihn herangetragen worden.

Geisingen Martin Numberger ist neuer Geisinger Bürgermeister Das könnte Sie auch interessieren

Die Übergabe der Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Walter Hengstler an ihn sei ausgesprochen konstruktiv verlaufen: „Herr Hengstler hat sich viel Zeit genommen, wir haben die Übergabe in einer offenen und Arbeitsatmosphäre geregelt. Dafür bin ich Herrn Hengstler dankbar.“ Walter Hengstler war 16 Jahre lang Bürgermeister von Geisingen. Er hatte zunächst für eine weitere Amtszeit kandidiert, seine Bewerbung aber kurzfristig zurückgezogen.

Geisingen Warum Walter Hengstler seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl zurückgezogen hat und aus der CDU austritt Das könnte Sie auch interessieren

Das Hochgefühl, das sich bei seiner Wahl zu Geisingens neuem Bürgermeister eingestellt habe, halte nach wie vor an, nicht zuletzt, weil er bei seinen Besuchen und Arbeitstreffen in der Region Geisingen sei er stets positiv empfangen worden sei. Insofern gehe er seine neue Aufgabe mit großer Freude, aber auch mit großem Respekt an.

Geisingen Diese Geisinger wurden gewählt, obwohl sie nicht auf dem Stimmzettel stehen Das könnte Sie auch interessieren

Auch mit Blick auf ein neues Zuhause für sich und seine Familie in Geisingen ist Martin Numberger guten Mutes: Sie hätten schon „das eine oder andere Objekt im Blick.“ Noch wohnt der neue Bürgermeister mit seiner Frau Teresa und den drei Söhnen Julius, Felix und Kilian in Überlingen. Das soll sich aber, wie für den Fall seiner Wahl versprochen, möglichst bald ändern.