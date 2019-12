Da staunte das Pflegepersonal des Pflegeheims Haus Wartenberg in Geisingen: Martin Numberger, neu in seinem Amt als Bürgermeister und auch als stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbandes der Pflegeheime Haus Wartenberg besuchte die 14 Stationen des Heimareals. Das habe es noch nie gegeben, zumindest in den letzten drei Jahrzehnten nicht, betonten die Pflegekräfte, dass sie mehr oder weniger offiziellen Besuch einen Tag vor Heiligabend erhielten.

Numberger brachte für das Personal einen Dinkel-Christstollen mit. Begleitet wurde er von Susi Kobe von der Verwaltung des Pflegeheimes, die ihn durch die vier großen Gebäude zu den einzelnen Stationen führte. Bürgermeister Numberger nahm sich die Zeit, um mit dem diensthabenden Personal kurz ins Gespräch zu kommen. Manche hatten dann frei über Weihnachten, müssen dann über den Jahreswechsel arbeiten, andere arbeiten an Weihnachten und haben dafür zum Jahreswechsel frei.

Der Bürgermeister dankte den Pflegekräften für ihren nicht leichten Dienst beim Zweckverband für die Pflege und Versorgung der Heimbewohner, die auf Hilfe, egal aus welchen Umständen, bis hin zur Schwerstpflege angewiesen sind. Und die Pflegekräfte könnten an den Dienstzeiten ja Weihnachten nicht im Kreis der eigenen Familie feiern, sondern in der Familie des Pflegeheims das für viele Bewohner die neue Heimat sei. Hierfür zollte der Geisinger Bürgermeister und stellvertretende Vorsitzende des Zweckverbandes dem Personal hohe Anerkennung. Der Christstollen ist ein symbolischer Dank für den nicht immer leichten Dienst im Pflegeheim.

Das Pflegeheim in Geisingen ist mit 330 Heimplätzen beziehungsweise Bewohnern eine der größten Einrichtungen der gesamten Region. Die Zahl der Mitarbeiter ist in etwa gleich hoch wie die Heimbewohner, wobei hier noch 60 Altenpflegeschüler enthalten sind. Der Zweckverband betreibt noch in Blumberg das Pflegeheim „Haus Eichberg“ mit 48 Betten beziehungsweise Heimplätzen, dort sind 43 Mitarbeiter beschäftigt.