Die Erhebung der Vergnügungssteuer wird in der Raumschaft Geisingen ab März dieses Jahres auf eine neue, rechtssichere Basis gestellt. Der Gemeinderat stimmte einer entsprechenden Änderung der Satzung über die Vergnügungssteuer zu. Kern der Neuregelung ist die Änderung der Bemessungsgrundlage für die Vergnügungssteuer, die für Spielautomaten mit Gewinnspielmöglichkeit erhoben wird. Bislang wurde dieser Bereich der Vergnügungssteuer auf Basis einer Pauschale erhoben. Künftig wird der elektronisch ermittelte Umsatz pro Gerät als Basis herangezogen. Ein nicht ganz unwillkommener Nebeneffekt dieser Satzungsänderung: Die Einnahmen, welche die Stadt aus der Vermögenssteuer erzielt, werden steigen.

Rechtsprechung

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 4. Februar 2009 entschieden, dass eine Besteuerung von entgeltpflichtigen Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach Stückzahl und Aufstellungsort der Automaten den Verfassungsgrundsätzen widerspricht. Einige Automatenaufsteller berufen sich auf die seit 1. Januar 1997 in den Gewinngeräten vorgeschriebenen Zählwerke. Diese könnten, so die Argumentation, genauestens dokumentieren, wie viel Geld in das Gerät geflossen beziehungsweise wieder ausgeschüttet worden sei. Sie fordern eine Besteuerung nach Spielumsatz. Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hielten viele Kommunen – darunter auch Geisingen – dagegen an der Pauschalsteuer fest. (tom)