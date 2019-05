Musik mit Dialekt kommt an: Für zwei volle Veranstaltungsräume sorgten zwei Gruppen, die einfache musikalische Hausmannskost im Dialekt servieren. Beide Gruppen können ein Schnapszahl-Jubiläum feiern. Die Siitäriißer und Ech aus und in Geisingen sowie die Gässlihuper aus Gutmadingen. Die Gässlihuper wurden 22 Jahre alt, die Siitäriißer kommen auf die Hälfte. Das war aber weniger der Grund zu den Veranstaltungen, da standen andere Anlässe im Vordergrund.

Die Siitäriißer füllten das Geisinger Pfarrheim, dafür gab es schon bald keine Karten mehr im Vorverkauf. Und auch das Gutmadinger Gemeinschaftshaus war voll bei den Gässlihupern. In Geisingen probierte man einmal eine neue Veranstaltungsform mit gleich drei Partnern aus, in Gutmadingen galt es für die in Sichtweite des Gemeinschaftshauses stehende Kirche einiges an weiteren finanziellen Mitteln einzuspielen.

Handgemachte Musik, mal deftig und lustig aber immer unterhaltsam. Die Siitäriißer aus Geisingen begeistern stundenlang mit eigenen Texten (von links): Georg Maier, Tobias Huber, Udo Heppler und Ralf Tritschler beim besonderen Abend. | Bild: Paul Haug

Die Siitäriißer und Ech : Die Siitäriißer hatten die Idee, wieder einmal etwas ganz anderes an Veranstaltungen anzubieten und kamen auf den Kirchenchor zu. Denn neben Musik sollten die Besucher ja auch verköstigt werden. „Wir haben dann bald zugesagt, und freuen uns dass das Angebot so angenommen wurde“, betont die Vorsitzende Gudrun Buss. Schon bald erübrigte sich eine Werbung, die Karten gingen im Vorverkauf wie warme Semmeln über den Tisch. Der gemütliche Abend war ein Querschnitt von humorvollen Aktionen, Schlag auf Schlag. Viele kennen die Siitäriißer vom Zunftabend. 2008 formierte sich die Truppe aus Tobias Huber, Udo Heppler, Georg Maier und Ralf Tritschler. 2010 war der erste Auftritt am Zunftabend, der seither zu den Glanzlichtern zählt. Dort ist die Auftrittszeit begrenzt, zwei oder drei Vorträge, dann tosender Beifall und das war‘s. Beim gemütlichen Abend im Pfarrheim war das anders. Ihnen gehörte die Bühne für längere Zeit und man hatte nie den Eindruck, schon fünf Stunden zu sitzen und begeistert zuzuhören. Geschichten die das Leben schrieb, auch manchmal etwas Deftiges, aber nie beleidigend und humorvoll umgesetzt, sind die Spezialität der Gruppe. Coverversionen hört man kaum, es ist eigens komponierte Begleitmusik zu den Texten, die selbst geschrieben wurden. Teilweise gibt es noch ein Video oder Bilder dazu, und aktuell sind die Siitäriißer auch. Das Urteil über die Geschwindigkeitsbeschränkung wird thematisiert. Immer wieder ziehen sich die Akteure um. Nach fünf Stunden haben die begeisterten Besucher, die sich dann auch am rustikalen Buffet gestärkt haben, immer noch nicht genug und fordern einige Zugaben.

Die Siitäriißer hatten die Idee, wieder einmal etwas ganz anderes an Veranstaltungen anzubieten und kamen auf den Kirchenchor zu. Denn neben Musik sollten die Besucher ja auch verköstigt werden. „Wir haben dann bald zugesagt, und freuen uns dass das Angebot so angenommen wurde“, betont die Vorsitzende Gudrun Buss. Schon bald erübrigte sich eine Werbung, die Karten gingen im Vorverkauf wie warme Semmeln über den Tisch. Der gemütliche Abend war ein Querschnitt von humorvollen Aktionen, Schlag auf Schlag. Viele kennen die Siitäriißer vom Zunftabend. 2008 formierte sich die Truppe aus Tobias Huber, Udo Heppler, Georg Maier und Ralf Tritschler. 2010 war der erste Auftritt am Zunftabend, der seither zu den Glanzlichtern zählt. Dort ist die Auftrittszeit begrenzt, zwei oder drei Vorträge, dann tosender Beifall und das war‘s. Beim gemütlichen Abend im Pfarrheim war das anders. Ihnen gehörte die Bühne für längere Zeit und man hatte nie den Eindruck, schon fünf Stunden zu sitzen und begeistert zuzuhören. Geschichten die das Leben schrieb, auch manchmal etwas Deftiges, aber nie beleidigend und humorvoll umgesetzt, sind die Spezialität der Gruppe. Coverversionen hört man kaum, es ist eigens komponierte Begleitmusik zu den Texten, die selbst geschrieben wurden. Teilweise gibt es noch ein Video oder Bilder dazu, und aktuell sind die Siitäriißer auch. Das Urteil über die Geschwindigkeitsbeschränkung wird thematisiert. Immer wieder ziehen sich die Akteure um. Nach fünf Stunden haben die begeisterten Besucher, die sich dann auch am rustikalen Buffet gestärkt haben, immer noch nicht genug und fordern einige Zugaben. Gässlihuper: Auch in Gutmadingen war die Situation nicht anders. Die Gässlihuper haben ja den Slogan „Solange es Spaß macht, wird musiziert“. Dies gilt wohl für die Akteure selbst wie auch für die Auftritte, denn auf die Uhr wird nicht geschaut. Stundenlang Stimmung, Humorvolles wird musikalisch umgesetzt, Lieder und Texte umgeschrieben. Fans haben die Gässlihuper inzwischen in ganz Süddeutschland, aber auch in Österreich. Die Fangemeinde der Baar traf sich im Gemeinschaftshaus, hinter der Theke die Helfer des FC. Die Gässlihuper machen Musik aus Freude, dies sind Gerhard Keller, Gerhard Glunk, Elmar Hirt, Jürgen Martin, Karl-Heinz Burger, Herbert Maier und Reinhard Huber. 22 Jahre sind sie alt geworden, das 20-Jährige vergaß man zu feiern, wie Gerhard Keller betont. „Aber das spielt keine Rolle, es hat mächtig Spaß gemacht“, so Keller weiter. Der verspätete Geburtstag hatte noch einen anderen Grund, ein Benefizkonzert zugunsten der Gutmadinger Kirchenrenovierung. Die Besucher waren vollends begeistert, und die Pfarrgemeinde freut sich über weitere Spenden. Die Gässlihuper legten erst nach etlichen Stunden die Instrumente beiseite.