In der im Juli eröffneten Schmiede in Geisingen findet am Sonntag, 13. Januar um 15 Uhr die erste Autorenlesung statt. Daniela Etzold liest einige Kapitel aus ihrem ersten Buch "Die Legende der schwarzen Rose". Manch ein Besucher hatte das Buch schon gesehen oder gar in den Händen, was es wohl für einen Inhalt hat? Geschrieben hat das Buch Daniela Etzold die in Kirchen-Hausen wohnt. Wer ist Daniela Etzold und was waren die Gründe für das Buch?

Daniela Etzold ist 44 Jahre alt und in Tuningen aufgewachsen. Sie hat Modedesignerin studiert, und danach bei verschiedenen Textilhäusern gearbeitet. Weitere berufliche Pläne machte die schwere Rheumaerkrankung zunichte, was sie zur Frührentnerin werden ließ. In Kirchen-Hausen sieht man sie täglich mehrmals mit ihrem Hund. "Bewegung ist für mich und auch für meine Hündin sehr wichtig", betont Etzold. "Die Natur hat mich schon immer fasziniert, auch das Malen. Wenn man mir als Kind eine Freude machen wollte, schenkte man mir Papier und Farbe, egal welcher Art", betont Daniela Etzold. Ein weiteres Hobby ist das Fotografieren, und hier das Detail, also Makrofotografie von Pflanzen und Tieren. "Dank neuer Technik kann ich das auch trotz meiner Krankheit noch, ich hoffe noch lange", zeigt sich Daniela Etzold zuversichtlich. Die Handlung: Als 19-jährige hat Daniela Etzold geträumt. Von einem 17-jährigen Mädchen, das seine Eltern bei einem Verkehrsunfall verlor. "Ich habe ein Traumtagebuch geführt, das war Grundlage für das Buch", sagt sie. Und wie man als 19-Jährige so ist, da kreisen viele Gedanken im Kopf, man ist buchstäblich aufgewühlt, man hat auch Fantasie. Die Autorin nannte das Mädchen Reena (Indisch für Edelstein). Und da sie schon immer eine Vorliebe zu Ländern wie Kanada, Schweden oder Schottland hatte, sollte die Geschichte auch dort spielen. Als 19-Jährige träumt man auch von Feen und Elfen. Sie hat sich auch wie viele mit den Elfen auseinandergesetzt. Die Erscheinungsform der Elfen ist fast immer die Gleiche. Sie sind sehr klein, sie haben Flügel und eine schlanke menschenähnliche Gestalt. Immer sind sie wunderschön, grazil und ätherisch. "Wo kommen Elfen her, was macht Elfen aus?", das war das Thema. Daraus wurde dann immer mehr die Geschichte.

