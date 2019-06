Es war in doppelter Hinsicht ein besonderes Ereignis, der Tag des Chorgesangs in Geisingen. Die fünf Kirchenchöre der Kirchengemeinde Kirchtal-Donau übten mit Pausenunterbrechung acht Stunden lang und hatten danach in der vollbesetzten Pfarrkirche St. Nikolaus in Geisingen das zweite Erlebnis, ein gemeinsamer Auftritt. Die katholische Kirchengemeinde Kirchtal-Donau mit ihren fünf Pfarrgemeinden hat fünf Kirchenchöre, vier gemischte und einen reinen Männerchor in Aulfingen. Beim Abschlussgottesdienst informierte Stefan Schilling im Namen des Pfarrgemeinderates, dass vor fast genau einem Jahr, als die Pfarrgemeinderäte, die Vorsitzenden der Kirchenchöre sowie die Dirigenten sich getroffen haben, die Idee entstand, einen Tag des Chorgesangs zu organisieren. Bei dem Treffen machte man sich Gedanken über die Zukunft und Zusammenarbeit sowie Gemeinsamkeiten der Kirchenchöre. Der Tag sollte verschiedene Ziele vereinen: Werbung für den Chorgesang, Werbung neuer Sänger, das Kennenlernen der einzelnen Chormitglieder der verschiedenen Chöre, und auch die Qualität der Chöre zu zeigen. „Nach diesem eindrucksvollen Gottesdienst kann man sicher behaupten, dass diese Ziele erreicht wurden“, sagte Schilling.

Ihm, so Schilling, wurde mehrfach von Chormitgliedern berichtet, dass dieser Aktionstag in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg war. Es wurde eindrucksvoll vorgetragen, welche Qualität der Kirchenmusik gepflegt wird. „Die gemeinsamen Lieder machten vielen bewusst, es macht Lust auf mehr“, so Schilling. Und man hoffe, dass auch das zweite Ziel, die Gewinnung von neuen Sängern, erreicht werde. „Das gemeinsame Singen und damit die Zusammenarbeit der Chöre wurde mit Sicherheit erreicht“, so Schilling. Den ganzen Tag über waren Workshops in der Stadthalle sowie in der Schule mit zwei hochkarätigen Dozenten. Einer war Alexander Niehues aus Mannheim. Er ist Bezirkskantor in Mannheim, ist dort Leiter zahlreicher Chöre aber auch im Bereich der Aus- und Fortbildung von Chorleitern tätig. Der zweite Dozent ist Gregor Linßen, er gilt als der derzeit bedeutendste Vertreter des neuen geistlichen Liedes und ist Komponist, Texter und Tonmeister. Der Tag stand im Zeichen der Stimmbildung, der Kirchenmusik und auch der Gemeinschaft der Kirchenchöre. Schilling überreichte den beiden Dozenten sowie den Dirigenten der Kirchenchöre, Beate Gschlecht, Elke Ringwald-Speck, Tobias Hilpert und Angelika Hauser ein Präsent. Nach dem Gottesdienst war auf dem Kirchplatz noch Gelegenheit zum Gedankenaustausch bei Getränken und Zopf.