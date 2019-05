Die katholische Kirche St. Konrad Gutmadingen ist nicht nur ein sehr markantes Gebäude mit seiner Muschelkalkfassade. Es liegt den Gutmadingern sehr am Herzen, aber nicht nur den Gutmadinger Bürgern, die für die Sanierung spenden. Bei der jüngsten Pfarrgemeindesitzung in Gutmadingen flossen weitere Spenden, dieses Mal aus Amerika. Der Hintergrund: Im November 2017 waren drei Geschwister aus Amerika in Gutmadingen zu Gast. James und Daniel Kass sowie ihre Schwester Elisabeth Kass wollten einmal mit eigenen Augen sehen, woher ihre Vorfahren kamen. 1858 wanderte der Gutmadinger Laurenz Hirt nach Amerika aus. Die vier Geschwister der Familie Kass haben einen Freiburger Ahnenforscher beauftragt, ihre Herkunft in old Germany zu erforschen, er wurde in Gutmadingen fündig. Die Kass fanden Freunde in Gutmadingen und waren erfreut, über die Herkunft der Vorfahren viel erfahren zu haben und machten auch eine Spende als kleinen Dank, den Hermann und Emil Kramer für die Renovierung der Kirche spendeten. Denn die Kirche hat den Amerikanern ebenfalls sehr gefallen und diese beeindruckt.

Inzwischen haben die Geschwister aber eine weitere Spende von 300 Euro überwiesen, die nunmehr Emil Kramer bei der Pfarrversammlung an Gerhard Glunk überreichte und auf die Heimatverbundenheit der Geschwister Kaas hinwies. Auch an Fastnacht kam eine Spende zusammen, Stefan Bensel nahm sich die Freiheit heraus, um beim Umzug am Fasnachtsmontag Eintrittsgeld zu kassieren, und die Zuschauer öffneten ihr Portemonnaie. Auch hier kamen 100 Euro zusammen, die bereits auf dem Konto der Eigenbeteiligung der Gutmadinger an den Kosten für die aufwändige Kirchenrenovierung sind.

Die Gutmadinger sammeln weiter Spenden: Am Samstag, 18. Mai, feiern die Gässlihuper im Gemeinschaftshaus ihr 22-jähriges Bestehen mit einem Benefizkonzert zugunsten der Kirchenrenovierung, am Sonntag, 19. Mai, ist die Einweihung des Mehrgenerationenplatzes. Die Bewirtung für das Fest übernehmen der Pfarrgemeinde- und Ortschaftsrat, der Erlös fließt ebenfalls für die Renovierung der Kirche.