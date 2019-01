von Thomas Schröter

Mit der Verabschiedung der jüngsten Fassung des Feuerwehrbedarfsplans hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung die formellen Voraussetzungen für die Beantragung von Fördermitteln im Bereich Feuerwehrwesen für die kommenden Jahre geschaffen. Anlass für die Aktualisierung des aus dem Jahr 2015 stammenden Feuerwehrbedarfsplans war die Beantragung von Fördermitteln für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Leipferdingen.

Einmal mehr sieht der mit Kreisbrandmeister Andreas Narr abgestimmte Feuerwehrbedarfsplan die Mindestkriterien für das Vorhalten einer eigenen Drehleiter in der Raumschaft Geisingen-Immendingen als gegeben an, ihre Beschaffung wird mit „baldmöglichst“ eingestuft. Bislang greift die Geisinger Wehr im Bedarfsfall auf die Drehleiter der Feuerwehr Tuttlingen zurück. Auch in Donaueschingen, Trossingen und Engen sind Drehleitern stationiert.

Dass der Geisinger Gemeinderat einerseits schon aus Gründen der Sicherheit für die Bevölkerung grundsätzlich keine Abstriche an der erforderlichen Ausrüstung der Feuerwehr machen will, sich andererseits aber schwertut, wenn es um die Ausstattung mit einer Drehleiter geht, liegt nicht zuletzt an der finanziellen Seite. In einem Schreiben an Bürgermeister Walter Hengstler beziffert Kreisbrandmeister Andreas Narr die Kosten auf 650 000 bis 700 000 Euro, die mit 254 000 Euro aus der Feuerwehr-Fachförderung sowie weiteren 127 000 durch den Landkreis Tuttlingen bezuschusst werden könnten.

Es existiere zwar eine Arbeitsteilung zwischen den Feuerwehren Geisingen und Immendingen, über eine eventuelle Co-Finanzierung einer Drehleiter habe man aber dezidiert noch nicht miteinander gesprochen, erläuterte Feuerwehr-Gesamtkommandant Karl Cech auch Nachfrage von CDU-Stadtrat Thomas Uhrig.

Der Neubau einer Halle sei nicht erforderlich, die Geisinger Wehr verfüge gegebenenfalls über Stellfläche für eine Drehleiter, gab Cech auf eine weitere Frage Uhrigs Entwarnung.

Für die Bedienung einer Drehleiter seien spezifische Schulungen vorgeschrieben, die nicht nur Kosten verursachten, sondern auch Zeit und Personkapazitäten binden würden, bestätigte Karl Cech eine Vermutung Uhrigs.

„Mit einer Drehleiter sind nicht nur sehr hohe Anschaffungskosten, sondern auch immense Unterhaltskosten verbunden“, gab FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug zu bedenken. Zudem, so Haug weiter, hege er Zweifel, ob die personelle Situation bei der Freiwilligen Feuerwehr Geisingen ausreichend sei für die Betreuung der Drehleiter. Das Thema müsse mit Bedacht angegangen werden.

SPD-Fraktionssprecherin Ulrike Benz schloss sich den Ausführungen ihrer Vorredner an. Der grundsätzliche Bedarf für eine Drehleiter sei grundsätzlich gegeben, bevor aber tatsächlich deren Anschaffung ins Auge gefasst werde, gelte es überlegt und in Ruhe die damit verbundenen offenen Fragen, wie beispielsweise die Finanzierung, zu klären.

Über das Ob, Wann und Wie von Anschaffung, Stationierung und Unterhalt einer Drehleiter, deren Einsatzbereich sich auf die Raumschaft Geisingen-Immendingen erstrecken würde, werden sich Stadt und Feuerwehr Geisingen mit der Nachbargemeinde Immendingen und deren Feuerwehr abstimmen, erklärten Bürgermeister Walter Hengstler und Feuerwehr-Gesamtkommandant Karl Cech.