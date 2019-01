von Thomas Schröter

Soll die Sanierung des Kindergartens Alte Gerbe um mindestens ein Kalenderjahr verschoben werden? Mit dieser Frage, die auf einem Antrag der Wählervereinigung Aktive Bürger fußt, den Stadtrat Andreas Heidel mittlerweile auch schriftlich hinterlegt hat, wird sich der Geisinger Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag, 22. Januar, auseinandersetzen. Das Thema dürfte für reichlich Zündstoff sorgen, die CDU-Fraktion hat bereits im Vorfeld der Gemeinderatssitzung äußerst kritisch auf den Vorstoß der Aktiven Bürger reagiert.

Der schriftlichen Fassung des Antrags zufolge soll der Gemeinderat darüber abstimmen, ob die beabsichtigte Sanierung der Alten Gerbe um mindestens ein Kalenderjahr verschoben werden soll. Für die neuerliche Fassung des Stadtparlaments mit diesem Thema führen die Aktiven Bürger mehrere Gründe an.

Die praktischen Erfahrungswerte, die mittlerweile mit dem Kindergarten-Provisorium im Schulgebäude II gesammelt werden konnten, wollen die Aktiven Bürger in eine Gesamtkonzeption für die Kindergärten in Geisingen einfließen lassen. | Bild: Thomas Schröter

Die Kindergarten-Situation in Geisingen habe sich, ist dem Schreiben der Aktiven Bürger zu entnehmen, grundlegend geändert. Seit der Einrichtung des provisorischen Kindergartens auf dem Schulgelände habe man praktische Erfahrungen darüber sammeln können, wie ein solcher Kindergarten außerhalb der Alten Gerbe funktioniert. Das Provisorium komme bei allen Beteiligten – Kindern, Erzieherinnen, Eltern – sehr gut an, der Standort biete im Vergleich zur Alten Gerbe ausschließlich Vorteile. Es gebe einen großen Garten mit Hütte und Spielgeräten. Die Turnhalle befinde sich in unmittelbarer Nähe und könne von den Kindern genutzt werden, ohne weite und gefährliche Wege in Kauf nehmen zu müssen. Auch die Küche im benachbarten Schulgebäude könne für die Ganztagsbetreuung wunderbar genutzt werden. Zudem könnten die Eltern ihre Kinder problemlos und sicher zum Kindergarten auf dem Schulgelände bringen und wieder abholen, sei es mit dem Auto oder zu Fuß.

Außerdem beuge man mit der Verortung eines Kindergartens auf dem Schulgelände einer Verwaisung des Areals vor. Immerhin seien die Schülerzahlen um rund zwei Drittel von früher zirka 450 auf jetzt rund 160 Schüler gesunken, so die Aktiven Bürger.

Nicht zuletzt führen die Aktiven Bürger in ihrem Antrag die Baukosten ins Feld. Die Baukosten lägen derzeit auf sehr hohem Niveau, aufgrund der guten Auftragslage seien die ausführenden Handwerker über Monate und Jahre ausgebucht. Diese Marktlage sei für Auftraggeber nicht optimal und führe zu weiter steigenden Kosten. Bei Altbausanierungen käme darüber hinaus noch ein kostentreibender Unsicherheitsfaktor in Form nicht vorhersehbarer baulichen Risiken hinzu. Das belegten zurückliegende Erfahrungen mit Altbaumaßnahmen ebenso wie die aktuellen Erfahrungen mit der Sanierung des Kindergartens Am Stadtgraben.

Die Aktiven Bürger seien nicht grundsätzlich gegen einen Kindergarten Alte Gerbe. Es sollen, wird in dem Antrag betont, lediglich die „positiven Erfahrungswerte mit dem Provisorium an der Schule“ Berücksichtigung finden. Dadurch ergebe sich die Möglichkeit, zeitnah über ein grundsätzliches Kindergartenkonzept für Geisingen nachzudenken, auch unter Einbeziehung von pädagogischen Fachleuten. Diese Zeit sollte man sich, hält der Antrag fest, in Anbetracht der immensen Investitionskosten für eine Sanierung der Alten Gerbe auch nehmen. Es bestehe insoweit weder Eile noch Notwendigkeit, eine Entscheidung umzusetzen, die diese neuen Aspekte unberücksichtigt lasse. Die Chance, nochmals Pro und Contra abzuwägen und dies unter Einbezug der mit dem Provisorium gewonnenen Erfahrung sollte, wird im Antrag formuliert, genutzt werden.

Schwieriges Thema Es handle sich bei der jetzt von den Aktiven Bürgern aufgeworfenen Frage nach einer Verschiebung der Sanierung der Alten Gerbe ohne Zweifel um ein „schwieriges Thema“, meinte Bürgermeister Walter Hengstler auf Nachfrage. Welche Position er persönlich zu diesem Thema bezieht, wollte Hengstler vor der Sitzung des Gemeinderats, bei der der Antrag der Aktiven Bürger behandelt wird, nicht preisgeben. Eine Information ließ sich der Bürgermeister allerdings doch noch entlocken. In jüngster Zeit mehrten sich die Stimmen aus der Geisinger Bevölkerung, die sich einen Kindergarten-Standort auf dem Schulgelände wünschten, sagte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. (tom)