Was macht man, wenn man vergessen hat, einen Geburtstag zu feiern? Man feiert ihn nach. Die Gässlihuper Gutmadingen haben mehr oder weniger vergessen, ihren 20. Geburtstag zu feiern. Zwei Jahre später wird nun die Schnapszahl 22 gefeiert. Die inzwischen wieder sieben Musiker verbinden dies gleich noch mit einem guten Zweck: Erneut geben die Gässlihuper in diesem Jahr ein Benefizkonzert zugunsten der Kirchenrenovierung mit einem Jubiläumsabend am 18. Mai. Saisonauftakt ist bereits am kommenden Sonntag, 10. Februar, mit einem Frühschoppen in der "durschdige Dupfee" auf dem Wittoh ab 10.30 Uhr.

.Wer sind die Gässlihuper? Es sind oder waren alles ehemalige aktive Musiker des Musikvereins Harmonie Gutmadingen. Vor über zwei Jahrzehnten hatte man nach einigen Musikproben immer noch nicht genug. Man musizierte, nachdem eine Erholungspause in einer Gaststätte gemacht wurde, kurzerhand nachts auf dem Heimweg und spielte so das eine oder andere Stück. Das hat jedoch nicht allen Gutmadingern gefallen, die dadurch aus dem Schlaf geschreckt wurden. Dabei hatte man sich auch ab und zu einmal musikalisch-künstlerisch betätigt, hatte aber keinen Namen. Die damaligen Musiker waren Gerhard Glunk, Gerhard Keller, Reinhard Huber, Karl-Heinz Burger, Jürgen Martin, Herbert Maier, Elmar Hirt und Hubert Willmann. Karl Glunk kam kurz darauf noch hinzu, inzwischen sind er und Hubert Willmann nicht mehr dabei. Die Gässlihuper bestehen derzeit aus sieben Akteuren. .Woher der Name? Gässli steht für eine Gasse oder ein Gässlein. Eine geschwungene Straße in S-Form steht auf dem Logo der munteren Truppe. Es erinnert an eine unfallträchtige Straße zwischen Gutmadingen und Neudingen, das Gässli. "Aber der Bereich war nicht Pate für die Namensgebung", betont Gerhard Keller. Da gab es zwischen der ehemaligen Milchsammelstelle nördlich des Anwesens Held (heute Käfer) und Huber ein Gässchen, das zum ehemaligen Kindergarten führte. „Das stand Pate“, sagt Gerhard Keller. Ausgetüftelt hat man den Namen in der "Schmidte" (Schmiede) der Familie Huber. .Wie oft treten die Gässlihuper auf? „Wir leben nicht vom Musizieren“, sagt Gerhard Keller, "wir machen Musik aus Spaß". So zwischen zehn und 14 Auftritte pro Jahr kommen zusammen, Anfragen sind mehr da. Aber es muss auch noch Spaß machen. Die Gässlihuper sind immer beim Geisinger Straßenfest und beim Wandertreff der Harmonie dabei, aber auch bei anderen Veranstaltungen nicht nur in der Region. An Weinfesten waren sie schon, ebenso wie in Österreich. In Köln bei der Hochzeit der ehemaligen Dirigentin des Gutmadinger Kirchenchores, Andrea Elsäßer, waren sie dabei. "Auf dem Platz vor dem Dom waren plötzlich rund 1000 Leute um uns herum", erinnert sich Keller. .Für wen engagieren sie sich? Für die Gutmadinger Kirche haben die Gässlihuper schon öfters zu den Instrumenten gegriffen. Beim zehnjährigen Bestehen erspielten sie für den Kirchenzaun rund 5000 Euro, vor zwei Jahren bei einem gemeinsamen Benefizkonzert der Gutmadinger waren sie ebenfall dabei. Und nun, zum 22-Jährigen soll es wieder ein Benefizkonzert sein, das im Gemeinschaftshaus stattfindet, das Pfarrgemeindeteam übernimmt dabei die Bewirtung. .Ihr Markenzeichen? Viele Jahre kamen sie mit dem Leiterwagen zu den Auftritten, gezogen von einem Kramer-Traktor, der von Karl Geissert gelenkt wurde. Bei vielen Auftritten ist der Leiterwagen aber auch heute noch der Ort, von dem aus die Gässlihuper spielen. Ihr Outfit erinnert an Wanderer, ihr Repertoire umfasst so alles, was gut ist, die Gäste zu unterhalten. So manche Lieder werden umgeschrieben und mit eigenen, manchmal auch deftigen Texten versehen und dann als Gässlihuper-Original vorgetragen werden. Für Stimmung ist durch die sieben Musiker immer gesorgt, und solange es den Gästen gefällt, wird auch musiziert. Man schaut nicht auf die Uhr, denn man macht ja Musik aus Spaß.