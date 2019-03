von Franz Dreyer

Die Kandidaten auf der Liste der Freien Wähler für Aulfingen für die Ortschaftsratswahl am 26. Mai sind nominiert. Nicht mehr zur Wahl stehen bekanntlich der bisherige Ortsvorsteher und Stadtrat Uwe Fröhlin, sowie Ortschaftsrat Jochen Edele. Auf der Liste, die in alphabetischer Reihenfolge aufgestellt wurde, stehen acht Personen, darunter mit Heike Theuerkauf, einer 42-jährigen Zollbeamtin, auch eine Frau. "Es ist ein bunter Querschnitt von Berufen und Alter der Kandidaten, die sich am 26. Mai den Wählern stellen", unterstrich Ortsvorsteher Uwe Fröhlin. Die Freien Wähler hatten bisher sechs der acht Ortschaftsratsmandate.

Aufgaben in Aulfingen gibt es auch für das kommende Gremium noch genügend. "Nachdem die Nachfrage nach Bauplätzen im Baugebiet Roosgarten weiterhin groß ist, muss sich das Gremium Gedanken machen, wo die bauliche Entwicklung neben einer Nutzung von leerstehenden Ökonomiegebäuden oder wenigen Baulücken im Ort noch möglich ist", betonte Uwe Fröhlin. Der Bereich Hochwasser und Wasserschutzgebiet engen bekanntlich eine Erweiterung der bisherigen Bebauung in Aulfingen stark ein.

Eine gesellschaftliche Herausforderung ist die 1250-Jahr-Feier im nächsten Jahr, die man gemeinsam mit Vereinen und der Bevölkerung angehen will.

Die Kandidaten für den Ortschaftsrat in alphabetischer Reihenfolge: Michael Amma, 33 Jahre, Informatiker und Ortschaftsrat. Jonas Heizmann, 32 Jahre alt, von Beruf Elektrotechnikmeister. Norbert Hirt, Elektromeister, 33 Jahre alt und bereits Ortschaftsrat. Stefan Keller, Industriemeister, 46 Jahre alt, ebenfalls bisheriger Ortschaftsrat.

Der jüngste Kandidat für den Ortschaftsrat ist Marvin Riedmüller, Student und 21 Jahre alt. Weitere Bewerber sind Hans Schumacher, 59 Jahre alt und Bauarbeiter, Heike Theuerkauf, Zollbeamtin und 41 Jahre alt, sowie Markus Wullich, Betriebsleiter, 36 Jahre alt und bereits Ortschaftsrat sowie Stadtrat für Aulfingen.