Vor den Umzügen in der Region Geisingen gab es am Montag von den Narren manch einen bangen Blick zum Himmel, es begann zu stürmen und zu regnen, doch dann legte sich das Wetter und die Narren konnten losziehen. Die Umzüge waren farbenfroh und ideenreich, die Narren bester Laune. Da zogen etliche Gruppen von den Zunftabenden mit, aber auch viele andere Gruppen mit neuen Ideen und damit neuem Outfit.

Kein Problem mit dem TÜV und der Versicherung hat dieses Fahrzeug in Gutmadingen. | Bild: Paul Haug

Die Gutmadinger sind nach wie vor die großen Wagenbauer der Region, Geisingen hat seit einigen Jahren einen Wagenbauerwettbewerb, wobei es viele kleine Wagen und Gefährte gab. Dass auch schon Nachwuchsnarren mit zu den Wagenbauern gehören, zeigte sich in Gutmadingen und in Geisingen. Die Gutmadinger Wagen und viele Gruppen hatten dem Motto getreu „Ganz Gutmadingen macht Rabatz, Fasnet ufem Campingplatz“ ihre Wagen und Aktionen orientiert. Auf dem Campingplatz sorgen Müllmänner für Sauberkeit, da gibt es einen Imbiss, einen Eisstand, Fitness und Disco – alles von den Gutmadingern inszeniert.

Die beiden Geisinger Kindergärten sind geschlossen als Räuber Hotzenplotz am Umzug mit dabei, für ihre Idee und die beiden Wagen gibt es den ersten Preis. | Bild: Paul Haug

Musiklegenden auf der Straße: der Rock-Nachwuchs von Kirchen-Hausen beim Umzug, dargestellt von der Sportgemeinschaft. | Bild: Paul Haug

In Geisingen waren viele Fußgruppen unterwegs, die auch kleine Wagen dabei hatten. Bei der Prämierung wurden die beiden Kindergärten mit ihrem Handwagen Räuber Hotzenplotz als Sieger von der Jury auserkoren, den zweiten Platz belegten die Nachwuchsnarren Marius und Aron Bertsche mit dem „Nachwuchsrentnerbänkle“ und den dritten Platz die Montagsgruppe mit Martin Braun mit dem V8-Motor, der Feinstaub und auch Konfetti dabei hatte.

Feinstaub und Konfetti bläst er raus, der V-8-Motor von der Montagsgruppe um Martin Braun. Die Konfettikanone freut die Kinder besonders. | Bild: Paul Haug

In Kirchen-Hausen waren die Musiklegenden auf der Straße, die größte Gruppe war wie immer die Jugend der Sportgemeinschaft. Auch in Leipferdingen und Aulfingen starteten die Narren mit ihren Umzügen und zogen durch die Straßen in die Festhallen. Dort fanden teilweise Kinderprogramme statt, in Leipferdingen ist am heutigen Dienstag großer Kindernachmittag. Am Dienstag sind die Traditionsfiguren unterwegs, die zum letzten Mal in diesem Jahr das närrische Brauchtum zeigen.

Lauter Zorros in der Hauptstraße, dargestellt von der Stadtmusik, wie sie schon am Donnerstag unterwegs war. | Bild: Paul Haug

Überall in der Hauptstraße stehen Vogelscheuchen oder Gartenputzle, die Altnarrenräte sind die Akteure. | Bild: Paul Haug