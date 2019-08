Am Wartenberg Reben pflanzen, Trauben ernten und Wein keltern? Ob es nun am Klimawandel liegt oder nicht, was heute Realität ist, war vor einigen Jahrzehnten noch völlig unvorstellbar: Bernhard Huber aus Gutmadingen hat am Wartenberg rund 80 Rebenstöcke gepflanzt und freut sich auf die dritte Ernte. Vor einem Jahr nahm er wie jedes Jahr mit einem Mottowagen am Umzug an der Fasnet teil. Mit einem Weinbrunnen als Wartenberg-Winzer. Es war kein Fasnachtsscherz, sondern Wirklichkeit. Er schenkte Wein vom Wartenberg aus.

Derzeit ist er nahezu täglich am Wartenberg anzutreffen, wenn er seine 80 Rebstöcke pflegt und wenige Meter neben den Reben nach einem seiner Bienenvölker schaut. Wenn im Winter Schnee liegt und die Sonne Kraft bekommt, ist der Südhang des Wartenberges schnell ohne die weiße Pracht. Als der 68-jährige Bernhard Huber, der als Metzgermeister in Blumberg beim Schwarzwaldhof im Vertrieb arbeitete, seinen Metzgerschurz an den Nagel hängte und in Rente ging, setzte er sich nicht zur Ruhe. Er gab zwar seine Ehrenämter als Ortsvorsteher, Gemeinderat und dann auch das Amt als Narrenvater als einer der dienstältesten Narrenväter der Region ab, untätig blieb er aber nicht.

Am Wartenberg hat er ein größeres Grundstück, das in den 1960er Jahren von einem Erdrutsch betroffen war. Dort wurde aber vom Pächter kaum gemäht, weil die Wiese immer in Bewegung war, und auch heute noch ist. Huber machte sich Gedanken, was er nun aus einem Teil dieses Grundstück macht. Also pflanzte er Rebstöcke, die er auf der Insel Reichenau erwarb. Inzwischen hat er auch bei Bekannten vom Kaiserstuhl weitere Reben erworben, und hat dorthin auch Kontakt. Kontakte die ihm bei seiner Arbeit als Winzer sehr nützlich sind. „Man erhält viele Tipps, aber Erfahrungen muss man immer wieder neue und selber machen“, sagt Bernhard Huber.

Er pflanzt nur Reben, die gegen viele Krankheiten resistent sind, also keinen Einsatz von Chemie brauchen. Vor zwei Jahren hatte er eine gute Ausbeute und auch gute Qualität. „Im letzten Jahr war die Ernte miserabel. Da haben Wespen in Massen die Trauben angestochen, die dann ausgetrocknet sind“, betont er. „Ich will ja nicht in die große Vermarktung einsteigen, wenn es dann am Ende 20 oder 30 Liter Wein gibt, bin ich zufrieden, der wird dann an Fasnacht ausgeschenkt“, führt er weiter aus. „Reben zu haben, ist eine diffizile Arbeit, und ich muss noch viel lernen“, sagt er selbstkritisch.

„Zur Zeit haben die Reben viele Trauben angesetzt, in wenigen Wochen muss ich die Trauben vor den Vögel schützen und Netze darüber hängen“, erklärt Winzer Huber. Am Wartenberg gibt es aber auch noch andere vierfüßige Feinschmecker, denen die Rebstöcke munden. Feldhasen, die haben schon Stöcke abgefressen, und vor den Massen an Damwild, die dort herumziehen, schützt ein Zaun die Weinstöcke.

Bernhard Huber hofft nun, dass die diesjährige Ernte von Wespen oder gar Kirschfruchtessigfliegen verschont bleibt und es eine ordentliche Ausbeute gibt, auf die sich die Gutmadinger an der Fasnet 2020 freuen können. Dann läuft der Ehrennarrenvater wieder als Winzer vom Wartenberg am Fasnetmontag durch Gutmadingen und schenkt vom Weinbrunnen tatsächlich Wein vom Wartenberg aus.