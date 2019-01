von Franz Dreyer

Mit dem Guggenmusikfest Guggtopia und dem Motto "Black Piratus", bekannt aus Fluch der Karibik, lässt die Guggenmusik Undersibbersi am Samstag, 2. Februar, ab 20 Uhr, die Leipferdinger Festhalle erzittern. Klassische Werbebanner kündigen an den Ortseingängen das Ereignis in großen Lettern an.

Zur Beschallung der Halle und zum Feiern bei guter Stimmung bieten neben dem Veranstalter fünf weitere Gastkapellen laute und schräge Töne. Ihren Auftritt haben die Schrägbachfäger, StägisSchrägbachfäger, Honen, die Dachkirnerpfiefer, Guggenmusik St. Peter, die Roli Guggers, Laufenburg/Baden, die Guggenmusik Flegga Zoddler und die Sunshine-Gugge, Heudorf Rohrdorf.

Natürlich sind die Leipferdinger Gugge in der Saison wieder unterwegs, auch im Ausland. Höhepunkte waren bereits das Jubiläum der Seifesüder mit über 30 Guggenmusiken und der Geburtstag des befreundeten Gaszuges Randen. Am 26. Januar geht es zu der Magic-Night der Stägbachfäger Hohenrhein in die Schweiz. Am 9. Februar wird der Ball der Ohrequäler Rheinfelden bereichert. Der absolute Höhepunkt bildet vom 15. bis 17. Februar wieder die Teilnahme am Eurocarneval, diesmal in italienischen Triest. Es folgt am 23. Februar die Blausteiner Guggenacht. Mitgestaltet wird der örtliche Rosenmontag.