Relativ stabil auf hohem Niveau ist die Mitgliederzahl des Schwarzwaldvereins Geisingen, der einschließlich Familienangehörige 465 Personen zählt, allerdings sechs weniger als im Vorjahr. Der Verein ist trotz der Tatsache, dass es derzeit keine Jugendgruppe und auch keine Kindertrachtengruppe gibt, in vielfältiger Weise tätig. Im letzten Jahr wurden 28 Wandertermine organisiert, die von 14 Wanderführern organisiert und angeführt wurden. 690 Teilnehmer wurden hierbei verzeichnet, die Termine sind ja für alle offen, nicht nur für Mitglieder. 118 davon waren sogenannte Gastwanderer. Das Angebot, eine Feierabendwanderung für Berufstätige einzuführen, scheiterte bereits nach dem vierten Mal im letzten Jahr mangels Teilnehmer. Der Verein hat mit Petra Schmidt, die zweite Vorsitzende ist, inzwischen auch eine ausgebildete Gesundheitswanderführerin. Und sie startet in diesem Jahr mit diesem neuen Angebot, vorerst in einer geschlossenen Gruppe mit einer angemeldeten Teilnehmerzahl ab Frühjahr. "Immer am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr vorwiegend für Berufstätige ist dies gedacht", so Petra Schmidt bei der sehr gut besuchten Hauptversammlung des Vereins.

Wie der Vorsitzende Peter Bury berichtete, hat der Verein, vornehmlich durch ihn und Willi Schilli, insgesamt 15 Führungen von Gästen in der Stadt und auf dem Wartenberg mit 340 Personen geleitet. "Der Kapuziner und der Wartenberg haben noch immer Zugkraft“, wie Bury bilanzierte. Für die Eremitage wurden im letzten Jahr einige Arbeitseinsätze durchgeführt, diese sind immer wieder notwendig, auch im nächsten Jahr. Im letzten Jahr wurde die Lagerhalle des Vereins auf dem Espen von der reinen Lagerhalle zu einem Vereinslokal umgebaut, in dem auch das 60-Jährige des Vereins im letzten Herbst gefeiert wurde. Geplant ist laut Bury, hier im Sommer immer wieder einmal einen Frühschoppen anzubieten.

In diesem Jahr findet die 15. Busreise statt, die Peter Bury organisiert und die Ende August nach Südtirol in die Dolomiten führt. Neben den Wanderungen an Sonn- und manchen Feiertagen finden auch die Donnerstagtreffs statt, in deren Rahmen immer wieder interessante Betriebsbesichtigungen in Geisingen und der Region angeboten werden.

Der Schwarzwaldverein sorgt auf Gemarkung Geisingen dafür, dass sich die Wanderer im ausgeschilderten Wegesystem zurechtfinden, sich aber auf den Touren immer wieder ausruhen können. "Bänke und Wege werden laufend kontrolliert", wie Wegwart Willi Schilli erläuterte. "Für das neue Wanderwegekonzert der Raumschaft Geisingen ist der Schwarzwaldverein ein wichtiger Ansprechpartner", wie Bürgermeister Walter Hengstler betonte. Dies sei auch ein weiterer Beitrag zum Thema Tourismus in der Region Geisingen.

Die Trachtengruppe hat derzeit nur noch zwölf Aktive, sieben Herren und fünf Damen. Bei der Gründung vor vier Jahrzehnten bestand die Gruppe noch aus 30 Aktiven. Die Gruppe probt und tanzt zusammen mit der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen aus Tuttlingen, es fanden aber nur noch vier Probenabende statt, ferner war ein Auftritt in Tuttlingen zu verzeichnen. Ob es eine Aktion saubere Landschaft gibt, ist noch offen, terminiert ist diese nicht, schon im letzten Jahr meinte der Vorsitzende, dass dies der Stadt gut anstehen würde dies zu organisieren.