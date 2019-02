Er wachte 18 Jahre lang über die Finanzen der Stadt Geisingen und ihrer Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Jetzt sagt er leise "Servus" und stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung: Axel Henninger, der langjährige Leiter der Finanzverwaltung. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde Henninger von Bürgermeister Walter Hengstler und unter donnerndem Applaus der Stadträte offiziell verabschiedet.

Als Kämmerer der Stadt Geisingen habe Axel Henninger ein außergewöhnlich breites Aufgabenfeld zu betreuen gehabt, sagte Hengstler. Er habe nicht nur seinen angestammten Verantwortungsbereich zuverlässig und mit ausgeprägter Fachkompetenz betreut, sondern sich auch immer offen für neue Aufgaben und Entwicklungen gezeigt, betonte der Bürgermeister. In neue Themenstellungen, etwa im Bereich öffentlicher Förderprogramme, habe sich Henninger schnell und nachhaltig eingearbeitet. Als eine der größten Herausforderungen, die der scheidende Stadtkämmerer im Laufe seiner 18-jährigen Amtszeit geschultert hat, bezeichnete der Bürgermeister die Finanzierung, Planung und Abwicklung des Großprojektes Stadthalle Geisingen.

Profitiert habe die Stadt Geisingen auch von Henningers Engagement in der Vereinswelt seines Heimat- und Wohnortes Mühlheim an der Donau. Seine Erfahrung aus der Vereinsarbeit habe er beispielsweise eingebracht, als es darum ging, ein hieb- und stichfestes Konstrukt für die Bläserschule Geisingen zu finden.

Axel Henningers Tage bei der Stadtverwaltung Geisingen sind gezählt, bereits am Montag, 25. Februar, tritt er seine neue Stelle als Verbandskämmerer beim Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg an. Dort wird sich sein Aufgabenbereich auf die klassischen Zuständigkeiten einer Kämmerei erstrecken. Das Spektrum reicht von der Haushaltsplanung samt Vollzug und Controlling über die verantwortliche Führung der Verbandskasse bis hin zu Gebührenkalkulationen und der allgemeinen Haushaltsüberwachung für die Verbandsgemeinden Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Irndorf, Kolbingen und Renquishausen.

Henningers Nachfolge bei der Stadtverwaltung Geisingen ist bereits geregelt, die Stadt greift auf eine naheliegende interne Lösung zurück. Neue Stadtkämmerin wird Vanessa Hurrle, die am 1. Juni letzten Jahres als stellvertretende Leiterin der Finanzverwaltung zur Stadtverwaltung Geisingen gestoßen ist. Zuvor war Hurrle, die eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl absolviert hat, bei der Gemeindeverwaltung Reichenau als Amtsleiterin für das Rechnungs- und Personalamt tätig.

Wie bereits auf ihren Vorgänger kommt auf Hurrle ein umfangreiches Aufgabenfeld zu. Als Stadtkämmerin fallen die Haushaltsplanung und -überwachung, die Jahresrechnungen und die Finanzplanung sowie die interkommunale Koordination von Investitionen des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres Aitrachtal und des Gemeindeverwaltungsverbandes Immendingen-Geisingen in ihren Verantwortungsbereich. Auch die Geschäftsführung der Otto-und-Erna-Kreuzer-Stiftung wird in ihren Händen liegen.

Ein Hauptaugenmerk wird für die neue Stadtkämmerin in diesem Jahr auf der Umstellung des städtischen Haushalts von der herkömmlichen Kameralistik auf die Doppik nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts liegen, sagte Vanessa Hurrle im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Dieses Projekt hat sie bereits von ihrem bisherigen Posten aus federführend betreut.

Doppik

Doppik ist ein Kunstwort beziehungsweise eine Abkürzung aus der Betriebswirtschaftslehre und steht für für "Doppelte Buchführung in Konten beziehungsweise in Kommunen und Körperschaften. Verwendung findet der Begriff "Doppik" vorzugsweise in der öffentlichen Verwaltung im Zusammenhang mit der Umstellung von der Kameralistik – sprich: der einfachen Buchführung mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung beziehungsweise reinen Zahlungsströmen – hin zu den Gepflogenheiten der Privatwirtschaft, einschließlich einer Ergebniskontrolle. Diese Umstellung ist zentraler Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Im kaufmännischen Bereich ist die doppelte Buchführung üblich. Teilweise ist sie sogar gesetzlich vorgeschrieben, etwa bei Kapitalgesellschaften.