Die Sommerferien beginnen in der nächsten Woche. Die Kinder haben sechs Wochen keine Schule. Doch welche Eltern sind schon sechs Wochen zuhause, gerade wenn sie berufstätig sind und können auf den Nachwuchs aufpassen? Und wenn Oma und Opa nicht in der Nähe wohnen, wird es mit der Betreuung der Kinder schwierig.

Die Stadt Geisingen bietet da Abhilfe mit einer Ferienbetreuung in den letzten beiden Ferienwochen. Teilnehmen können hieran alle Kinder der Klassen eins bis sechs sowie die angehenden Erstklässler, die am Freitag, 13. September, in Geisingen eingeschult werden. Betreut werden die Kinder in den zwei Wochen von Nathalie und Catharina Seilnacht.

Geplant sind in den zwei Wochen Auflüge, Wanderungen, Bastel- Spiel- und Kreativtage. Angeboten werden für die Betreuung zwei Module. Modul I beinhaltet die Betreuung von 7.30 bis 14 Uhr einschließlich Mittagessen, das Modul zwei hat eine erweiterte Betreuungszeit bis 16 Uhr. Die Kosten für das Modul I betragen zwölf, für das Modul II 14 Euro. Anmeldungen für die Ferienbetreuung sind noch bis zum Mittwoch, 14. August, bei der Stadtverwaltung Geisingen möglich.

Das Anmeldeformular für die Betreuung der Kinder in den Sommerferien kann auch im Internet unter www.geisingen.de/ferienbetreuung ausgefüllt beziehungsweise heruntergeladen werden. Bei Fragen steht Nina Zeller von der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 07704/807 28 zur Verfügung.

Informationen im Internet:

http://www.geisingen.de/ferienbetreuung