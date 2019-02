In diesem Jahr finden Kommunalwahlen statt, es werden Kreis- Gemeinde- und Ortschaftsräte gewählt. Die Kandidatensuche ist nicht einfach, in einem Jahr stehen die nächsten Wahlen statt, wenngleich dabei nur ein Teil der Einwohner wahlberechtigt sind: Die Wahlen zum Pfarrgemeinderat der katholischen Seelsorgeeinheit. Seit vier Jahren gibt es nun das neue Gremium der Seelsorgeeinheit, neu ist in der katholischen Kirchenarbeit auch das Haushaltssystem. Hier wird der Haushalt im doppischen System erstellt, die Stadt Geisingen stellt ab 2020 den Haushalt um. Im SÜDKURIER-Gespräch mit Pfarrer Adolf Buhl und dem Vorsitzenden des Gesamtpfarrgemeinderates, Gerhard Glunk berichteten beide von ihrer Arbeit im Gremium. Wie hat sich das neue Gremium bewährt, wie läuft die Zusammenarbeit und was ist geplant?

Viel geleistet und vieles steht noch an: Pfarrer Adolf Buhl und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau, Gerhard Glunk, im Gespräch über die erste gemeinsame Amtszeit des Gesamtgremiums. Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Baumaßnahmen: Derzeit laufen ja die Kirchensanierungen in Gutmadingen und Geisingen. Während in Gutmadingen die Außensanierung vorläufig abgeschlossen wurde, zwei Stützpfeiler müssen noch saniert werden, aber die Gelder sind aufgebraucht, steht in Geisingen das Gerüst. Hier wird, so betonten Glunk und Buhl, im Frühjahr weiter gearbeitet, die Arbeiten am Westgiebel der Kirche sollen bis zum Straßenfest im Juli abgeschlossen sein, damit das Gerüst abgebaut werden kann. Die Bogengasse ist eine wichtige Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. In diesem Jahr steht aber auch die Sanierung der Filialkirche in Hintschingen an. Spendenaktionen laufen und die einzelnen Pfarreien organisieren diese selbst. „Wir haben einen gemeinsamen Haushalt, dieser ist aber auf die einzelnen Pfarreien untergliedert“, betont Gerhard Glunk. Spenden, und was seltener vorkommt, auch Erbschaften fließen den jeweiligen Projekten und den Pfarreien zu. "Da wird nicht automatisch finanziert, wenn alle in den großen Topf greifen und nichts tun, ist dieser bald leer", führt Gerhard Glunk weiter aus. Die Orgelsanierung von Kirchen-Hausen steht noch an, hier ist man noch an Überlegungen, wie man die Kosten von 250 000 Euro senken kann. Im Übrigen wird derzeit ein Gebäudekonzept erstellt, das aber noch nicht vorliegt, die Besichtigungen sind bereits erfolgt. Insgesamt gilt, so Glunk: „Was zentral gemacht werden muss, wird zentral gemacht, was vor Ort, also in den einzelnen Pfarreien gemacht werden kann, wird dort erledigt“.

Nach vierzig Jahren wurde das Langhaus der Geisinger Pfarrkirche im letzten Sommer wieder eingerüstet. Fassade und Dach werden ausgebessert. Bis zum Straßenfest soll das Gerüst weg sein. | Bild: Paul Haug

Bei der letzten Pfarrgemeinderatswahl wurde festgelegt, dass jede Pfarrei jeweils acht Pfarrgemeinderäte aufstellen und wählen kann. Andere Seelsorgeeinheiten hatten andere Lösungen, etwa nur zwei oder drei Räte pro Pfarrgemeinde. Die schwierige Situation war vor vier Jahren, dass in einigen Gemeinden nicht einmal die Zahl von acht Kandidaten gefunden wurde. Aber: "Wir wollen an diesem großen Gremium festhalten", so Glunk. Ob man vielleicht auf sechs Räte zurückgehen könnte, ließ Pfarrer Buhl offen. Die Mitarbeit, die auch in die einzelnen Pfarrgemeinden zurückführt, ist besser, wenn alle gewählten Vertreter im Gesamtgremium dabei sind, so Glunk. „Es ist ein wichtiges Gremium, und schon heute appellieren wir an die Katholiken, sich für die Wahl zur Verfügung zu stellen“, so Glunk und Buhl. „Wir wissen, dass viele Leute mit Ehrenamt und Beruf ausgefüllt sind, junge auch noch mit Familie“, sagt Buhl. "Bisher waren die Mitglieder des Stiftungsrates bei Fehlern auch persönlich haftbar, inzwischen hat hierfür die Erzdiözese eine Versicherung abgeschlossen", führt Gerhard Glunk aus. Es sei ein Unding, im Ehrenamt unter Umständen auch noch kollektiv persönlich haften zu müssen. Personalsituation: „Wir können auf eine Vielzahl von Mitarbeitern aufbauen, sei es im Ehrenamt oder auch im Bereich von Arbeitsverhältnissen“, lobten Glunk und Buhl. "Ein großes Team, dem wir dankbar für ihr Engagement sind", sagt der Pfarrer. Zum Team zählen Ministranten, Musikvereine, Kirchenchöre, Frauengemeinschaften, Pfarrgemeinderäte, der Liturgiekreis, die vielen Lektoren, Kommunionhelfer, der Gemeindereferent und die Gottesdienstteams. In jeder Gemeinde findet am Wochenende ein Gottesdienst oder eine Wort-Gottesfeier statt. Im Verwaltungsbereich gibt es eine Veränderung in diesem Jahr. Gisela Raus, die das Pfarrbüro in Leipferdingen leitet, wird im August in den Ruhestand gehen, diese Stelle wird wieder besetzt. „Wir brauchen im Kirchtal eine Ansprechperson“, betont Pfarrer Adolf Buhl.

Geplante Aktionen: "In diesem Jahr müssen noch Pfarrversammlungen in allen Gemeinden durchgeführt werden", so Gerhard Glunk. Vor zwei Jahren fand der erste gemeinsame Ministrantentag statt, in diesem Jahr ist ein Chorprojekt am Pfingstsamstag geplant: Ein Tag des Chorgesangs, der auf Initiative des Liturgiekreises, der zweimal im Jahr tagt, zurückgeht. Alle Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit werden einen Tag gemeinsam unter Anleitung von zwei namhaften Dozenten weitergebildet. Die Aktion findet in der Stadthalle Geisingen statt, den Abschluss bildet dann ein Gottesdienst der, aber in der Stadtkirche stattfindet. Bei schönem Wetter ist nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz noch ein kleiner Umtrunk zum Abschluss geplant. Die Jugendarbeit liegt Pfarrer Buhl sehr am Herzen, hier könnte in manchen Pfarreien einiges verbessert werden. "Die Kinder von heute haben sich in Zeiten von Handys und Computer und anderen Freizeitaktivitäten gegenüber früher verändert", stellt der Pfarrer abschließend fest.