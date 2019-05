Die Gässlihuper aus Gutmadingen laden am Samstag, 18. Mai, zu einer runden Geburtstagsfete, verbunden mit einer Benefizveranstaltung, ins Gutmadinger Gemeinschaftshaus ein. Beginn ist um 20 Uhr. Die Gässlihuper Gutmadingen haben mehr oder weniger vergessen, ihren 20. Geburtstag zu feiern. Zwei Jahre gibt es die Schnapszahl mit 22, nun wird diese gefeiert. Die Gässlihuper sind oder waren alles ehemalige aktive Musiker der Harmonie Gutmadingen. Vor über zwei Jahrzehnten hatte man nach einigen Musikproben immer noch nicht genug musiziert. Nachdem eine Erholungspause in einer Gaststätte eingelegt hatte, wurde nachts auf dem Heimweg so das eine oder andere Stück gespielt. Die damaligen Musiker waren Gerhard Glunk, Gerhard Keller, Reinhard Huber, Karl-Heinz Burger, Jürgen Martin, Herbert Maier, Elmar Hirt und Hubert Willmann. Karl Glunk kam kurz darauf noch hinzu, inzwischen sind er und Hubert Willmann nicht mehr dabei. Die Gässlihuper bestehen derzeit aus sieben Akteuren.

Für die Gutmadinger Kirche haben die Gässlihuper schon öfters zu den Instrumenten gegriffen. Beim Zehnjährigen erspielten sie für den Kirchenzaun rund 5000 Euro, vor zwei Jahren bei einem gemeinsamen Benefizkonzert der Gutmadinger waren sie auch dabei. Und nun, zum 22-Jährigen, soll es wieder ein Benefizkonzert sein, das im Gemeinschaftshaus stattfindet, das Pfarrgemeindeteam übernimmt dabei die Bewirtung. Als Dank dafür, spielen die Gässlihuper dann am Sonntagnachmittag bei der Einweihung des Mehrgenerationenplatzes.

Erst vor wenigen Wochen waren sie beim Wandertreff auf dem Wartenberg wieder mit dabei, sie unterhalten die Besucher auf dem Wartenberg schon traditionell. Für Stimmung ist durch die sieben Musiker immer gesorgt, und solange es den Gästen gefällt, wird auch musiziert. Man schaut nicht auf die Uhr, denn man macht ja Musik aus Spaß. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Frisurenwerkstatt Creativo, im Gasthaus Sternen in Gutmadingen, bei den Mitgliedern der Gässlihuper oder auch schriftlich bei elmar.hirt@gmail.com.