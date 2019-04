Der Dirigigent des Musikvereins Aulfingen, Tobias Heine, hat seinen Musikern beim Frühjahrskonzert vieles abverlangt: Große Anforderungen an die Musiker bei der gesamten Auswahl der Stücke beim Konzert, was sich auch in den Vorträgen der Aulfinger widerspiegelte. Den ersten Teil des Konzertes bestritt jedoch die Trachtenkapelle aus Niederwasser mit ihrem Dirigenten Thomas Scheiflinger. Sie entführten die Besucher auf ein Schiff von Holland nach Tasmanien mit „Abel Tasman“ danach gings in die Berge mit dem „Mountain Wind“ von Martin Scharnagel. In den ersten Takten von „Mountain Wind“ wird das Hauptthema vorgestellt, danach mit schönen Nebenmelodien ergänzt und schließlich auf schlichte Art und Weise variiert. Die bekannte "Tritsch-Tratsch-Polka" von Johann Strauß oder die "Pacific Dreams", die an Australien erinnern, waren die weiteren Stücke, ehe mit dem "Bergwerk" sowie "Insieme" zwei Stücke mit gesanglicher Begleitung eines Trios gespielt wurden.

Die Aulfinger Musiker begannen ihr Konzert geografisch fast ähnlich wie die Gastkapelle, nämlich in England. "Mercury“ ist ein Konzertmarsch in einer typisch britischen Eigenart. Jan Van der Roost schrieb dieses Stück im Jahr 1990 anlässlich des 15-jährigen Bestehens seines eigenen Orchesters. Klangvolle und virtuose Themen prägen den ersten Teil dieser Marsch. Während die Trio-Melodie viel melodiöser ist, entfaltet die Tenorlage ihre lyrischen Fähigkeiten. Es folgt ein dynamischer Auftritt von Posaunen und Trompeten, was zu einer Grandiosoversion der Haupt-Trio-Melodie und damit zum Abschluss dieses Marsches in einem wunderschönen Art und Weise führt.

Die anschließende "English Folk Song Suite" widerspiegelt mit ihren traditionellen musikalischen Mitteln die lebenslangen Studien des Komponisten im Bereich der englischen Volksmusik. Nach "Robin Hood", dem "Prince of Thierves" folgte dann die besondere Herausforderung mit „The Lion King“, einem Medley über den Film und das Musical "König der Löwen". Nach diesen Herausforderungen konnten die Aulfinger erleichtert und beschwingt den offiziellen Konzertteil mit "80er Kult(tour)" mit Hits der 80er Jahre beenden. Beide Kapellen mussten noch Zugaben spielen.

Durch das Programm führten Stefanie Kern von der Gastkapelle und Laura Geißer und Maren Amma vom Musikverein Aulfingen mit Information zu den Stücken. Im Rahmen des Konzertes konnte der Vizepräsident des Blasmusikverbandes, Walter Hengstler, Stefan Weiler und Matthias Heizmann für 40-jährige Zugehörigkeit ehren.

Im Namen des Musikvereins ernannte Daniel Biehler die beiden zu Ehrenmitgliedern. Beide sind neben der aktiven Tätigkeit als Musiker in vielen Funktionen tätig, Stefan Weiler derzeit als Duo im Vorstand mit Daniel Biehler. Heizmann war ebenfalls zwei Jahre lang Vorsitzender.