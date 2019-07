von Franz Dreyer

Welch hohen Stellenwert die Blasmusik hat, wurde beim Bezirksmusikfest in Leipferdingen am Wochenende eindrucksvoll deutlich. Das gelungene Festwochenende, zu dem auch das Brunnenfest des Leipferdinger Musikvereins Polyhymnia beitrug, war gleichzeitig auch ein Rahmen für die Auszeichnung langjähriger und verdienter Musiker: Im voll besetztem Festzelt und damit sehr öffentlichkeitswirksam ehrte beim Bezirksmusikfest in Leipferdingen Johannes Steppacher, Präsident des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee, langjährige Musikerinnen und Musiker aus dem Bezirk III Randen sowie verdiente Vorstandsmitglieder der Musikvereine. Die Ehrung wurde von der Bezirksjugendkapelle Randen unter Leitung von Karl Schwegler feierlich umrahmt.

Ausgezeichnet wurden vom Musikverein Harmonie Büßlingen für 20 Jahre Kathrin Dold und Sabrina Szabo mit der Ehrennadel des Blasmusikverbandes in Silber. Simon Klopfer wurde für 25 Jahre zusätzlich mit der Ehrennadel in Silber des Bundes Deutscher Blasmusikverbände geehrt. Vom Musikverein Kommingen erhielt Renate Holzmann für 25 Jahre die silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände. Die Ehrennadel des Verbandes ebenfalls in Silber, ging an Andreas Weber. Die Ehrennadel in Gold wurde Simone Ewadinger vom Musikverein Riedöschingen für 30 Jahre verliehen. Silke Ramsch vom Musikverein Schlatt am Randen wurde für 20 Jahre mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre ging an Dagmar Hiestand und Mirjan Sauter. Alfred Zeller, 40 Jahre aktiv bei der Stadtkapelle Tengen, erhielt die Auszeichnungen des Verbandes und des Bundes in Gold unter gleichzeitiger Ernennung zum Ehrenmitglied des Blasmusikverbandes.

Das verdienstvolle Wirken nachstehender Vorstandsmitglieder wurde mit der Verbands-Verdienstnadel in Bronze gewürdigt: Corina Schmidle, Kassiererin und Christian Müller, Schriftführer beim Musikverein Büßlingen, erhielten diese Auszeichnung. Jürgen Schey, Kassierer beim Musikverein Riedöschingen, wurde ebenfalls mit der Verbands-Verdienstnadel in Bronze ausgezeichnet.