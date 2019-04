Wenn auf der Bühne in einer Halle die aktiven Musiker zu ihren Instrumenten greifen, dann gibt es immer eine Anzahl junger Akteure, die mehr oder weniger Lampenfieber haben. Sie sind zum ersten Mal dabei und dürfen mit den Großen gemeinsam musizieren. Denn sie haben im letzten Jahr eine Prüfung erfolgreich abgelegt und damit ihr Wissen vor einer Jury unter Beweis gestellt. Beim Konzert der Harmonie Gutmadingen war dies nicht anders. Leonie Vöckt, Lara Tritschler und Luis Weber waren die drei Debütanten im Orchester. Sie haben das Leistungsabzeichen in Bronze mit Erfolg abgelegt. Dabei wurden sie beim Konzert ausgezeichnet und erhielten ihre Urkunden.

Schon eine Stufe höher und damit anspruchsvoller ist die Prüfung zum Abzeichen in Silber, diese Musiker sind bereits die Stützen der Orchester. Gleich fünf davon haben vom Musikverein Harmonie diese Silberprüfung abgelegt. Ann-Katrin Münzer, Marie Münzer, Justin Matell, Lena Weber und Samira Kehm sind die Jungmusiker, die sich dieser Prüfung gestellt haben. Simon Glunk vom Vorstandsteam nahm die Überreichung der Abzeichen vor und dankte den Ausbildern des Vereins und vor allem der Bläserschule für ihr Engagement bei der Ausbildung des qualifizierten Musiknachwuchses.

"Die nächsten Kurse und Prüfungen stehen in diesem Jahr bereits an", unterstrich Simon Glunk und hegte auch die Hoffnung, dass sich der eine oder andere junge Akteur der nächsten und höheren Stufe der Prüfung und Anforderung stellen will. Die Zöglinge dem bronzenen Abzeichen, die Träger des bronzenen Abzeichens dem in Silber und diese dann der recht anspruchsvollen Prüfung in Gold.

Denn auch davon hat die Gutmadinger Harmonie schon einige. "Mit der qualifizierten Ausbildung von Jungmusikern", so Simon Glunk, "ist die Zukunft der Kapelle und damit des Musikvereins gesichert."