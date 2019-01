von Franz Dreyer

In der ersten Gmond, der traditionell am ersten Werktag des Jahres stattfindenden Ortschaftsratssitzung, präsentierte sich Leipferdingen auf einem guten Weg in die Zukunft. Seit Jahren werden anstehende Aufgaben zuversichtlich angepackt , die den Ort dank guter Ideen und zielführenden Entscheidungen zu einem lebenswerten Gemeinwesen prägten. Damit diese positive Entwicklung seine Fortsetzung findet, richtete Ortsvorsteher Jürgen Keller in dem voll besetzten Saal des Gasthauses "Kreuz" den Appell an die Einwohner, sich weiterhin aktiv in die Kommunalpolitik und die Dorfgemeinschaft einzubringen.

Jürgen Keller tritt wieder an: Wie der Ortsvorsteher informierte, werden sechs der acht Ortschaftsräte bei der Kommunalwahl am 26. Mai wieder kandidieren. Auch Ortsvorsteher Keller wird sich wieder zur Wahl stellen. „Benötigt werden jedoch weitere Kandidaten, zwölf sollten es mindestens sein“, so der Ortschef. Auch für die zwei Sitze im Gemeinderat werden Kandidaten benötigt.

Der grundlegende Umbau des Feuerwehrgerätehauses, mit einem Aufwand von rund 500 000 Euro, ist eines der ambitionierten Leipferdinger Ziele. | Bild: Franz Dreyer

Baugebiet und Feuerwehrhaus: Nach dem gegebenen Ausblick hat Leipferdingen im neuen Jahr wieder ambitionierte Ziele. Den Hauptbrocken bildet der grundlegende Umbau des Feuerwehrgerätehauses, mit einem Aufwand in einer Größenordnung von 500 000 Euro. "Trotz Fördermittel werden hiervon 300 000 Euro an der Stadt hängen bleiben", verdeutlichte Keller. Auf der Prioritätenliste steht das Neubaugebiet „Hanfgärten" weiter ganz oben. In den Grunderwerb wurden bereits 220 000 Euro investiert. "Ziel ist es, diesen baldmöglichst abschließen zu können", erklärte Keller. Erforderlichenfalls wäre ein Umlegungsverfahren durchzuführen. Das Bebauungsplanverfahren soll bald gestartet werden. Für die Erschließung werden im Haushalt 2020 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Mit dem Baugebiet, das im ersten Bauabschnitt 20 Bauplätze umfasst, ist Leipferdingen für Jahre versorgt. „Die Siedlungsentwicklung soll jedoch nicht nur auf der grünen Wiese stattfinden. Auch die Nutzung innerörtlicher Potenziale ist uns wichtig“, betonte der Ortsvorsteher.

